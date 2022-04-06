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إليكم مشروب اللبان الذكر لتذويب الكرش والتخلص من دهون الجسم الزائدة المتراكمة في البطن والأرداف، فالكثير منّا قد يتعرّض إلى ظهور الكرش مما قد يؤثر في شكله ومظهره الخارجي وفي استايل ملابسه وذوقه الخاص، كما أنه قد يسبب له الحرج أمام أصدقائه وخاصة بالنسبة للفتيات أكثر من الرجال فهو يؤثر في مظهرها الناعم والأنثوي، ولذلك نقدم لكم أفضل الوصفات التي تساعدك في تذويب الكرش تمامًا والتخلص منه الحصول على بطن مستقيمة وقوام متناسق. طريقة تحضير مشروب اللبان الذكر لتذويب الكرش مكونات الطريقة:- ملعقتان كبيرتان من حبات اللبان الذكر.

لتر ماء فاتر. طريقة التحضير بالخطوات :- قومي بوضع الماء على النار حتى يغلي تمامًا ثم قومي برفعه من على النار وأضيفي حبات اللبان الذكر إلى الماء المغلي.

غطي كوب الماء باللبان الذكر واتركيه منقوعًا بداخله لمدة ليلة كاملة حتى يصبح لون الماء أبيض تمامًا.

صفي الخليط من حبات اللبان الذكر وقومي بتناول كوب منه يوميًا على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة. أهم فوائد اللبان الذكر للتخسيس بالنسبة لفوائد اللبان الذكر بالنسبة للوزن الزائد فتتمثل فوائده في كل مما يلي:- يساهم اللبان الذكر في تحسين عملية الهضم حيث أنه يعمل على تحفيز إفراز الجسم للعصارة التي تساعد على الهضم وتقلل من حدوث مشكلة عسر الهضم.

يعمل على تعزيز حركة الأمعاء ويعالج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي ويخلصه من الإمساك وينقي الجسم من السموم وبقايا الأطعمة.

كما أنه يعمل على حرق الدهون بسهولة وخاصة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف ويخلص الجسم من السوائل الغير ضرورية في الجسم.

وأيضًا يخلص البطن من اضطرابات المعدة وانتفاخات القولون والغازات التي تحدث في البطن وتخرج منها.

يخفف من حدوث مشكلة القولون التقرحي التي تصيب القولون وتخلصه من الاضطرابات المزعجة.

يحد من شعور المعدة بالجوع فهو يساهم في سد الشهية ويساهم في تقليل عدد السعرات الحرارية في الجسم.

مفيد للجسم فهو يساهم في شد الجلد وخاصة بعد الترهلات التي تحدث في الجسم بعد الحمل و الولادة. عمر شويل - جدة "يذوب الكرش بسرعه الصاروخ".. الكوب السحري لنسف وحرق دهون البطن والجسم المتراكمة والتخلص من والوزن الزائد - ثقفني

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