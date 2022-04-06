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يمكنك إزالة الشعر الزائد الموجود في الجسم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تقوم بإزالته بدون ألم بشكل نهائي، وهذا من خلال استخدام النشا والبطاطس والجيلاتين الفعال في إزالة الشعر بشكل كامل من الوجه والجسم والحصول على بشرة ناعمة بدون أن تظهر تهيجات بها، وهذه الطرق تتميز بأنها الأفضل والأسرع على الإطلاق حيث أنها تقلل من مشكلة نمو الشعر مرة أخرى بعد فترة من الوقت وهذا بالإضافة إلى أنها ليست مكلفة نهائيا ويتم استخدامها بشكل أسبوعي للحصول على نتيجة جيدة. ضعيها 7 دقائق علي شعر الجسم والبشرة والوجة هيزول في ثواني يتم تحضير ملعقتين نشا وأربع ملاعق زيت زيتون.

يتم خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ومن ثم يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وبعدها يتم وضع هذا الخليط على البشرة النظيفة تماما ويترك حتى يجف قليلا ومن ثم يتم فرده باليد ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يجف.

وبعدها تتمكن من غسل الوجه بالماء الفاتر مع عمل حركات دائرية للبشرة حتى يتم إزالة الشعر في اتجاه نموه.

ومن الضروري أن يتم اتباع هذه الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد حتى تتمكن من الحصول على نتيجة مرضية تماما. وصفة الليمون والنشا النشا واحد من المواد الخام التي تقلل من نمو الشعر في الوجه وفي الأماكن الحساسة.

فقد يكون من الضروري استخدامه في إزالة الشعر من خلال وضع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من النشا.

تخلط المكونات جيدا ومن ثم يتم وضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

ويتم عمل حركات دائرية في الاتجاه الخاص بنمو الشعر حتى تبدأ الشعيرات الصغيرة في الخروج من مكانها.

وبعجها يتم غسل الوجه باستخدام ماء دافئ ويتم بعدها وضع كريم مرطب يعمل على ترطيب البشرة تماما ويخلصها من التهيج.

فهذه الطريقة السحرية تساعد في التخلص من مشكلة نمو الشعر في الأماكن الغير مرغوب فيها بالإضافة إلى إزالة الجلد الميت من البشرة,.

ويجعل البشرة تظهر بلون لامع وحميل ومميز وخالية من الآثار التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة والحارقة. عمر شويل - جدة أرخص من الليزر.. ضعيها 7 دقائق علي شعر الجسم والبشرة والوجة هيزول في ثواني بدون اى تعب ولا مجهود - ثقفني

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