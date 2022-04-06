ضعيها علي بطنك نصف ساعه لاحظي كيف تذوب الدهون وتتخلصي من الكرش نهائيا دهان تخسيس الكرش وبطن مسطح

يسبب تراكم الدهون في الجسم تغير في شكل الجسم وترهل في الجسم وظهور علامات التمدد في الجسم و لذلك يسعي الكثير الي التخلص من الدهون التي تتراكم في البطن والجناب وذلك بإتباع أنظمة غذائية معينة أتباع نظام رياضي شاق ولكن مالا يعرفه الكثير أنه يمكن التخلص من هذه الدهون بسهولة بخلطة سحرية فقط توضع على الكرش وتساعد في التخلص من الدهون وبعد ذلك يتم شد الجلد والتخلص من الترهلات, وخلال المقال سنوضح أفضل طريقة للتخلص من دهون الكرش والترهلات بشكل سريع خلال ثلاث أيام فقط.

كيفية تحضير دهان للتخلص من ترهل البطن في ثلاث أيام

دهان القهوة من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من أي دهون موجودة في البطن ويزيل أي ترهلات في البطن حيث أن هذه الخلطة تحفز الجسم الي تكسير الدهون الصعبة المتراكمة به ويشد الجلد بعد التخلص من الدهون ويقلل من ظهور علامات تمدد الجلد ويتم استخدام هذا الدهان كل يوم قبل النوم بالطريقة التالية:-

يتم وضع معلقتين من الفازلين مع معلقة من القهوة ويقلبان جيدًا معا وبعد ذلك يتم تدليك الخليط على البطن أو الجناب.

نستمر في عملية التدليك لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم لف البطن باستخدام ورق الاسترتش الخفيف.

تساعد الخطوة السابقة في حبس الأكسجين من الوصول الي الجلد وبالتالي يتم تكسير الدهون للحصول على الأكسجين الذي يغذي العضلات.

يتم القيام بهذه الخطوات ليلا ويترك هكذا حتى الصباح وبعد ذلك يتم شطف المكان بالماء جيدًا.

بذور الشيا للقضاء على دهون وترهلات البطن خلال ثلاث أيام

بذور الشيا هي أحد المكونات الطبيعية التي تساعد في تحفيز الجسم الي إفراز الهرمونات التي تعمل على زيادة حرق الدهون في الجسم ويعمل على التخلص من أي ترهلات في الجلد ويساعد في تعزيز عملية الأيض في الجسم يمكن استخدامها كالتالي:-