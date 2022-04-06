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كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات سريعة التحضير، وكثير من الناس يفضلون تناولها في شهر رمضان لأنها خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، كما تعرف الكفتة بطعمها ورائحتها الجميلة التي تجذب الناس إليها، وهى من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الصغار والكبار يرغبون في تناولها بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، وكثير من ربات البيوت يقومون بصنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة وجبة اقتصادية وسريعة أحلى من الجاهزة. مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

كوب من الدقيق. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة وجبة اقتصادية وسريعة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها اللحمة المفرومة، والبهارات والملح والتوابل ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء، والبقدونس للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل المفروم، والثوم المفروم الخليط ونعجن جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على خليط متماسك. نقوم بهرس البطاطس المسلوقة حتى تصبح ناعمة، ثم نقوم بإضافة خليط اللحمة إليها ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نقوم بوضع عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيداً، ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم بتشكيله إلي كرات أو أصابع متوسطة الحجم ونتركها حتى تجف تماماً في الهواء. ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق ونضع أصابع الكفتة به ونقلب باستمرار حتى تتماسك الكفتة بالدقيق تماماً. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بقلي أصابع الكفتة في الزيت الساخن ونقلب باستمرار حتى تصبح الكفتة ذهبية اللون. نخرج الكفتة من الطاسة ونضعها على مناديل المطبخ حتى نتخلص تماماً من الزيت. نحضر طبق التقديم ويتم تزينه بالبقدونس المفروم ونرص عليه أصابع الكفتة ونقدمها بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وبألف صحة وهنا على قلوبكم. نصائح عند عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل هرس البطاطس جيداً.

تسخين الزيت جيداً قبل وضع الكفتة.

كما يفضل عجن المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متماسك.

ترك الكفتة تجف تماماً في الهواء حتى تصبح متماسكة.

وضع عجينة الكفتة في الثلاجة قبل تشكيلها.

التقليب المستمر حتى نحصل على كفتة ذهبية اللون. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة وجبة اقتصادية وسريعة - ثقفني

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