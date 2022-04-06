ضاع عمرنا واحنا بنعملها غلط المكرونة بالبشاميل الأصلية إلا هتشرفك وترفع رأسك في العزومات

المكرونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ولكن ظاكثر هذه الطرق شيوعًا هي المكرونة البشاميل وهي من الأكلات المصرية التي يفضلها الجميع ويكثر تحضيرها وخاصة في العزومات, ولذلك يبحث الكثير عن الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالبشاميل بشكل محترف وطرقة ضبط قوام صوص البشاميل, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أفضل طريقة لتجهيز طاجن المكرونة وأهم أسرار نجاح الوصفة بحث تكون مثل مكرونة المطاعم.

ماهي المكونات الازمة لعمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

كيلو مكرونة.

معلقة ملح.

معلقتين زيت .

أربع ملاعق زبدة.

أربع ملاعق دقيق.

ربع كوب ماء سلق المكرونة.

أربع أكواب حليب.

لحم مفروم.

بصلة.

فلفل ألوان.

معلقة فلفل أسود.

معلقتين صلصة.

خطوات إعداد المكرونة البشاميل على الطريقة الأصلية في البيت

الخطوة الأولي, يتم وضع المكرونة في كمية من الماء المغلي ويوضع عليها معلقة زيت ومعلقة ملح ويجب أن تكون كمية الماء أكبر من المكرونة, وبعد ربع ساعة يتم تصفيه المكرونة وتركها لتبيرد.