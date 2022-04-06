نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعملها غلط المكرونة بالبشاميل الأصلية إلا هتشرفك وترفع رأسك في العزومات في المقال التالي
المكرونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ولكن ظاكثر هذه الطرق شيوعًا هي المكرونة البشاميل وهي من الأكلات المصرية التي يفضلها الجميع ويكثر تحضيرها وخاصة في العزومات, ولذلك يبحث الكثير عن الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالبشاميل بشكل محترف وطرقة ضبط قوام صوص البشاميل, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أفضل طريقة لتجهيز طاجن المكرونة وأهم أسرار نجاح الوصفة بحث تكون مثل مكرونة المطاعم.
ماهي المكونات الازمة لعمل المكرونة بالبشاميل
المكونات
- كيلو مكرونة.
- معلقة ملح.
- معلقتين زيت .
- أربع ملاعق زبدة.
- أربع ملاعق دقيق.
- ربع كوب ماء سلق المكرونة.
- أربع أكواب حليب.
- لحم مفروم.
- بصلة.
- فلفل ألوان.
- معلقة فلفل أسود.
- معلقتين صلصة.
خطوات إعداد المكرونة البشاميل على الطريقة الأصلية في البيت
الخطوة الأولي, يتم وضع المكرونة في كمية من الماء المغلي ويوضع عليها معلقة زيت ومعلقة ملح ويجب أن تكون كمية الماء أكبر من المكرونة, وبعد ربع ساعة يتم تصفيه المكرونة وتركها لتبيرد.
- الخطوة الثانية, يتم تجهيز عصاج اللحمة حيث توضع معلقة زيت ومعلقة زبدة ويوضع بها اللحم المفروم ويقلب حتى يتحول لونه الي البني وبعد ذلك يوضع عليها البصل المفرومة ويقلب جيدًا.
- يوضع معلقة ملح ونفس الكمية فلفل أسود على الخليط ويوضع الفلفل الألوان وبعد ذلك يتم إضافة معلقة صلصة وربع كوب ماء وبعد ذلك يغطي الخليط نصف ساعة ويقلب كل فترة وبعد ذلك يتم إطفاء النار.
- الخطوة الثالثة, يتم تحضير البشاميل وذلك بوضع أربع ملاعق الزبدة وتترك تذوب ويوضع عليها نفس كميتها من الدقيق ويقلب الدقيق حتى يصبح لونه ذهبي وبالتدريج يتم إضافة اللبن ويجب أن يكون بارد حتى لا يتكتل البشاميل ويقلب بالمضرب.
- يضاف على البشاميل معلقة فلفل ومكعب مرقة مجففة ويقلب ويترك حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيل.
- يتم وضع معلقة زيت في صينية ويوضع عليها نصف كمية المكرونة ويوضع عليها اللحم المعصج ويوضع عليها كمية من البشاميل وبعد ذلك يتم وضع الكمية الباقية من المكرونة.
- يوضع البشاميل على الوجه ويوضع في الفرن حتى يتم تحمير الوجه وتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا واحنا بنعملها غلط المكرونة بالبشاميل الأصلية إلا هتشرفك وترفع رأسك في العزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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