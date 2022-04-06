عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أفضل مشروب لطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والانفلونزا خلال 4 ساعات

ارتفعت نسبة الأصابة بنزلات البرد في الآونة الأخيرة بشكل كبير وذلك بسبب التقلب في درجات الحرارة ما بين المرتفعة والمنخفضة ومن أكثر أعراض نزلات البرد هي السعال والبلغم الموجود في الجهاز التنفسي والذي يعد من الصعب التخلص منه إلا بالأدوية المخصصة لذلك ولكن هذه الأدوية لها بعض الأثار السلبية مثل أنه تزيد الرغبة في النوم فترة طويلة ولذلك لا يفضل الكثير استخدامها ويتجهون الي استخدام المشروبات التي تقوم بهذا الدور, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية أقوي مشروب للتخلص من البلغم وعلاج نزله البرد.

كيفية التخلص من عدوي البرد وطرد البلغم بالزنجبيل

الزنجبيل من المكونات التي لها تأثير قوي للتخلص من أي عدوي في الجسم وخاصة نزلات البرد حيث أنه يعمل على تعزيز مناعة الجسم للتخلص من أي فيروس مسبب للعدوي ويساعد في تقليل ظهور الأعراض ويعمل على طرد البلغم والأفرازات المخاطية والتي تكون متراكمة في الجهاز التنفسي وتسبب ضيق في التنفس, ويمكن استخدام الزنجبيل كالتالي:-

يوضع معلقة زنجبيل على كوب ماء ويوضع معه كمية من شرائح الليمون.

يوضع الخليط ليغلي على نار هادئة وبعد ذلك يتم تصفيته, ويضاف عليه معلقة خل تفاح.

يمكن إضافة معلقة عسل لجعل طعم المشروب أفضل ويتم تناوله مرتين خلال اليوم وسيلاحظ أن حدة أعراض نزله البرد تقل بشكل كبير.

ماهي أفضل المشروبات التي يمكن استخدامها للتخلص من نزلات البرد في أسرع وقت

الماء حيث أن بقاء الجسم رطب من أهم الخطوات التي تساعد في التخلص من أي عدوي في الجسم ويزيد من قدرة الجهاز المناعي على العمل وتساعد الماء في منع دخول أي بكتيريا لمجري التنفس.