نصف كوب كوكاكولا وتخلصي من تشققات الكعبين والاسمرار مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض من أول استعمال

نصف كوب كوكولا وتخلصي من اسمرار الأرجل والتشققات ، الكوكاكولا ليست مشروب فقط بل لها العديد من الاستخدامات الأخري ومنها أنها تساعد في التخلص من أي مشاكل في القدمين مثل التشقق والجفاف أو اسمرار لون القدمين, ولكن هناك الكثير من السيدات الذين يعانين من هذه المشكلة لا يعرفن طريقة استخدام الكوكاكولا بهذه الطريقة, وسنوضح في السطور التالية كيفية علاج الجفاف والتشقق في القدمين بالكوكاكولا بسهولة والحصول على نتيجة مثل جلسات العناية بالقدم في الصالونات الخاصة بالتجميل.

طريقة استخدام الكاكولا في علاج أسمرار القدمين والتخلص من التشقق

تشقق القدمين من المشكل المؤلمة للعديد من السيدات ويمكن تسبب نزيف في القدمين ولذلك يجب الحرص على علاجها بشكل جيد وتعد الكاكولا من افضل الطرق التي يمكن استخدامها لعلاج القدمين حيث تستخدم بأكثر من طريقة وتتمثل في الآتي:-

يتم وضع كوب من الكاكولا على كمية من الماء الدافئ ويوضع القدمين في الخليط نصف ساعة وبعد ذلك يتم تجفيف القدمين.

يتم تحضير خليط من الكاكولا والخميرة وذلك عن طريق وضع معلقة خميرة فورية مع معلقتين من الكاكولا ومعلقة من الجيلاتين ويقلب كل الخليط.

يوضع الخليط على القدمين ويتم تركه حتى يجف تماما وبرفق يتم تقشيره من القدمين ويتم شطف القدمين.

يوضع على الكعب كمية من أي كريم مرطب ويتم ارتداء الجوارب للحفاظ على الجلد رطب لأطول فترة ممكنة.

وصفة الكاكولا السحرية للبشرة للتفتيح الفوري والتخلص من الحبوب

الكاكولا من المواد التي تساعد في تنظيف البشرة بشكل عميق جيد وتزيل أي شوائب أو دهون متراكمة في مسام البشرة, وتساعد في جعل البشرة نضرة وصحية وتعمل على زيادة الكولاجين في البشرة وبالتالي تساعد في التخلص من أي تجاعيد ويمكن استخدام الكاكولا مع النشا لعمل ماسك للبشرة وذلك من خلال الآتي:-