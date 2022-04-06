كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب واقتصادية ومفيش أسهل منها

الكيك من الحلويات السهلة السريعة التي يمكن أن تقومي بعملها في البيت ففي فصل الشتاء تجد رائحة الكيك تخرج من جميع البيوت فهى تعطي أحساس بالدافئ وطبعًا تعتبر كيكة الشكولاتة من ألذ وأطيب أنواع الكيك فيحبها جميع أفراد الأسرة وخصوصًا عشاق الشكولاتة ويمكن أن تكون كيكة الشكولاتة فطار لذيذ أو عشاء سريع وتتكون من مكونات بسيطة توجد فى كل بيت فهى حلوى اقتصادية سهلة وسوف نقوم معًا بعمل أسهل طريقة لعمل كيكة الشكولاتة.

مكونات كيكة الشكولاتة:

كوب وربع دقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب كاكاو خام.

نصف كوب سكر.

2بيضة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن.

طريقة تحضير كيكة الشكولاتة:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونخل المكونات الجافة ( الدقيق والكاكاو ورشة الملح والبيكنج بودر وقلبيهم جيدًا بمضرب سلك يدوي. نخل المكونات الجافة يمكنك الحصول على كيكة هشة. ثم احضري وعاء آخر كبير وضعي البيض ثم الفانيليا واضربيهم معًا جيدًا بأستخدام المضرب الكهربائي ثم ضيفي السكر واعيدي ضرب المكونات حتى تحصلي على خليط كريمي. ثم أثناء ضرب المكونات أضيفى الزيت تدريجيًا ثم الحليب تدىيجيًا ايضًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ثم ضيفى الخليط إلى الوعاء الذي به الدقيق وقلبي المكونات معًا جيدًا حتى تتداخل المكونات الجافة مع المكونات السائلة وتحصلي على قوام ثقيل. قومب بسكب الخليط فى صنية مدهونة سمنة من جميع الجوانب ومرشوشة بالدقيق واحرصي أن يصل الخليط لمنتصف ارتفاع الصينية أو أقل. ثم قومى بإدخال الصينية فى فرن تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة 180 وضعى الصينية على شبكة الفرن لمدة نصف ساعة. وبعد نصف ساعة نفتح على الكيكة الفرن ونختبر نضج الكيكة عن طريق شوكة فى المنتصف. ثم ترك الكيكة لمدة عشر دقائق فى الفرن المطفأ لكي لا تهبط الكيك ثم نقوم بإخراج الصينية ووضع صوص الشكولاته عليها.

مكونات صوص الشكولاتة:

بمكونات بسيطة يمكن عمل صوص الشيكولاتة في المنزل بدلاً من شراءه جاهز.

كوب لبن.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر أبيض بودر.

طريقة تحضير الصوص:

نحضر الخلاط ونضع الكاكاو والسكر واللبن ونخلط المكونات معًا ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيًا على شكل خيط رفيع والخلاط شغال حتى نحصل على خليط متجانس.

نزين بها الكيك بعد أن تبرد.

مكونات عمل الكب كيك:

كوب وربع دقيق أبيض.

ربع كوب كاكاو خام.

نصف كوب زيت.

نصف كوب حليب.

3/4 كوب سكر.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكينج بودر

ذرة ملح.

طريقة تحضير الكاب كيك:

في الأسطر الأتية سوف نتعلم معاً ريقة عمل الكب كيك الهشة بكل سهولة كما يلي :-

نقوم بخفق البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوم كريمي. ونضيف الزيت مع الإستمرار في الخفق تدريجياً حتى نفاذ مقدار الزيت. نقوم بسكب الحليب مع الإستمرار في الخفق لخليط المكونات السائلة. نقوم بخلط المكونات الجافة (الدقيق والبيكينج بودر والملح والكاكاو)، مع الخليط السائل مع الخفق حتى تتحانس جيدًا. يجب نخل المكونات الجافة قبل الإستخدام للحصول على كيكة هشة. وبعد ذلك ندهن قوالب الكاب كيك بالزيت و رشة الكاكاو، ونسكب خليط الكب كيك وندخله الفرن الساخن حتى تكتمل التسوية.

وحسب الرغبة يمكن تزينها بعج أن تبرد بالكريم شانتيه.

ملاحظات نجاح الكيكة بكل أنواعها:

يجب نخل المكونات الجافة (الدقيق و السكر البودرة والبيكينج بودر والنشاً) قبل البدء في الوصفة، للحصول على كيكة هشة للغاية. للحصول على كيكة نضجة ومكتملة التسوية من المنتصف يلزم تسخين الفرن قبل دخول صينية الكيك بحوالي على الأقل 15 دقيقة. المكونات المستخدمة في الوصفة تكون بدرجة حرارة الغرفة. لا نفتح الفرن على الكيك قبل 30 دقيقة من خروجها.

مكونات عمل كيكة الليمون:

كوب ونصف دقيق أبيض.

كوب سكر ناعم.

كوب حليب سائل.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب عصير ليمون.

3 حبات بيض.

ملعقة بيكينج بودر.

ملعقة فانيلا.

طريقة تجهيز كيك بطعم الليمون: