نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم زي الفلاحي في المقال التالي
الجبن القريش من أهم أنواع الجبن التي تعرف بفوائدها المتعددة بشكل كبير، فهي تعتبر من أكثر الأنواع الخفيفة على المعدة والجهاز الهضمي بشكل كامل، والتي قد تساعد بشكل كبير في الحماية من العديد من الأمراض، كما أنها النوع الوحيد الذي يستخدم لمن يرغب في خفض الوزن، واتباع نظام غذائي صحي سليم، والان يمكن أن يتم تجهيز وإعداد الجبنة القريش في المنزل بخطوات بسيطة، وتكاليف أيضًا بسيطة، وطريقة التحضير هي موضوع هذا المقال الآن تابعونا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل وإعداد الجبنة القريش في المنزل
الجبن القري تعتمد في تكوينها على اللبن فقط فهي لا تحتاج للكثير من المكونات المكلفة، لذلك من الأفضل القيام لتجهيزها في المنزل للتوفير، وحتى تصبح في متناول أيدي جميع أفراد الأسرة في اي وقت، ويتم تناولها كوجبة إفطار لذيذة أو وجبة عشاء خفيفة، وطريقة التحضير كما يلي:
المكونات
- اربعة لتر من اللبن الحليب البقرة.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة من الملح.
طريقة التحضير
- احضري وعاء كبير مناسب لكمية اللبن.
- أضيفي إليه اللبن، وقومي برفعه على النار واتركيه حتى يتم الغليان بشكل كامل.
- أضيفي إليه بعد ذلك الخل الابيض.
- ورشة الملح.
- قلبي الخليط جيدًا، ثم اتركيه لعدة ساعات لا تقل عن ٤ ساعات.
- سوف تجدين اللبن قد انفصل إلى قطعة واحدة، وكمية كبيرة من المياه.
- احضري بعد ذلك مصفاه، وضعيها في وعاء.
- ثم ضعي فوق النصفاه قطعة من الشاش نظيفة وكبيرة.
- أضيفي إليها القطعة التي تكونت في اللبن فقط بدون السوائل، وذلك باستخدام مغرفة.
- غطي قطعة الشاش بعد ذلك وضعي عليها ثقل حتى تصفي كل المياه الموجودة بها.
- اتركيها هكذا لمدة يوم كامل.
- بعد الانتهاء أخري ماتبقى وسوف تجدينها أصبحت قطعة من الجبن.
- ضعي هذه القطعة الكبيرة في صينية مناسبة ويمكن تغليفها بعد ذلك بورق استرتش بلاستيك، ثم وضعها داخل الثلاجة.
- قومي بتركها حتى تتماسك وتصبح مثل الجبن القريش المعتادة.
- قطعي الجبن إلى قطع مناسبة، ويمكن استخدامها وتناولها في أي وقت، مع الخبز البلدي أو بدون، وسوف تنال اعجاب الجميع.
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