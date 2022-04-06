طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم زي الفلاحي

الجبن القريش من أهم أنواع الجبن التي تعرف بفوائدها المتعددة بشكل كبير، فهي تعتبر من أكثر الأنواع الخفيفة على المعدة والجهاز الهضمي بشكل كامل، والتي قد تساعد بشكل كبير في الحماية من العديد من الأمراض، كما أنها النوع الوحيد الذي يستخدم لمن يرغب في خفض الوزن، واتباع نظام غذائي صحي سليم، والان يمكن أن يتم تجهيز وإعداد الجبنة القريش في المنزل بخطوات بسيطة، وتكاليف أيضًا بسيطة، وطريقة التحضير هي موضوع هذا المقال الآن تابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل وإعداد الجبنة القريش في المنزل

الجبن القري تعتمد في تكوينها على اللبن فقط فهي لا تحتاج للكثير من المكونات المكلفة، لذلك من الأفضل القيام لتجهيزها في المنزل للتوفير، وحتى تصبح في متناول أيدي جميع أفراد الأسرة في اي وقت، ويتم تناولها كوجبة إفطار لذيذة أو وجبة عشاء خفيفة، وطريقة التحضير كما يلي:

المكونات

اربعة لتر من اللبن الحليب البقرة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير