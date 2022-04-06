تعد شوربة لسان العصفور بالخضار المشكل ، من الأكلات الجميلة التي تقدم بشكل دائم على الموائد الرمضانية، وهو طبق أساسي على الإفطار، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، وطعمها طيب ورائحتها جميلة، وهى من الأطباق اللذيذة التي تتميز بسهولة تحضيرها، وكثير من الأمهات تستطيع القيام بعملها في المنزل لتقديم على وجبة الإفطار في شهر رمضان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار المشكل بطعم لذيذ وشهي بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل شوربة لسان العصفور بالخضار المشكل

تحتوي الشوربة على على بعض المكونات البسيطة لعملها في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من لسان العصفور.

٥ أكواب من شوربة اللحمة أو الدجاج.

٢ حبة متوسطة من الكوسة المقطعة مكعبات صغيرة.

جزرة مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

فص ثوم مفروم.

كوب من البسلة المسلوقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

طبق صغير من الفاصوليا الخضراء.

ملح وفلفل أسود وتوابل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بالخضار المشكل بطعم لذيذ وهى كما يلي:-

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة لسان العصفور ونقلب حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون. ثم نقوم بإضافة شوربة اللحمة، أو الدجاج إليه ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الخضروات المشكلة على الشوربة ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات للخليط ونقلب برفق. نترك الشوربة على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ثم نقلب الشوربة من حين لآخر حتى تنضج تماماً. نرفع الحلة من على النار ثم نغرف الشوربة في أطباق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل شوربة لسان العصفور بالخضار المشكل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-