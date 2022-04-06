نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم في المقال التالي

صينية الرقاق باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشعبية المشهورة المحببة لدى الكبار والصغار، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، وهى وجبة سريعة التحضير وتتميز بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ الذي يجذب الناس إليها، وتعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء التسوية، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى أكلة تقدميها للأسرة في رمضان بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من الرقاق.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملح وفلفل أسود وتوابل حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من مرقة اللحمة.

جزرة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة الزنجبيل. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة اللحمة المفرومة في الطاسة ونقلب باستمرار حتى يتعصج اللحم ويصبح لونه بني داكن. ثم نقوم بإضافة البصل، والفلفل الأخضر، والجزر ونقلبهم مع اللحمة جيداً. نقوم بإضافة البهارات والتوابل والملح للخليط ونقلب لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد. نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها الشوربة، ثم نحضر صينية أخرى وندهنها بقليل من السمنة. ثم نغمس نصف كمية الرقاق في الشربة، ثم نضعها في الصينية المدهونة بالسمنة. نقوم بوضع خليط اللحمة في المنتصف ويتم توزيعه على الصينية كلها. ثم نقوم بغمس نصف كمية الرقاق المتبقية في الشربة ونضعها على وجه الصينية حتى نغطي اللحمة تماماً. ندهن وجه الرقاق بقليل من السمنة ويتم تقطيعه على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بوضع صينية الرقاق بالفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونضعها على السفرة ونقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل تغميس الرقاق في الشوربة قبل وضعه في الصينية.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية.

تقطيع صينية الرقاق قبل دخولها الفرن.

يفضل أن يكون خليط اللحمة بارد قبل وضع على الرقاق.

عدم تغميس الرقاق بالشوربة أكثر من اللازم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطعم حكاية أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.