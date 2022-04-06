معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم وتفتيح المناطق الداكنة

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عمر شويل - جدة معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد، من الأمور التي تزعج الكثير من السيدات والفتيات مشكلة الشعر الزائد في الجسم، والتي تسبب الألم عند إزالتها كما أنها تؤثر على مظهرهم فتجعلهم يشعرون بالضيق والإخراج، مما يجعلهم يفكرون في وصفات طبيعية فعالة تساعدهم في التخلص من الشعر الزائد نهائياً، فالنشا من المواد الطبيعية الفعالة التي تساعد في إزالة الشعر الزائد وتخفف الألم عند إزالة الشعر.

معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور

المكونات

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

بياض بيضتين.

قطعة قماش من الصوف.

ماء ورد أو زبادي.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء ووضع النشا مع بياض البيض وخلطهم جيداً حتي تمتزج المكونات، عليك دهن الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونترك الخليط حتي يجف بشكل تام ثم نقوم بوضع قطعة القماشة المصنوعة من الصوف فوق المنطقة المدهونة بالخليط، نقوم بنزع القماشة فنجد تم إزالة الشعر من الجذور بالقليل من الألم، عليك غسل المنطقة جيداً بالماء وتجفيفها ثم قومي بترطيبها باستخدام ماء الورد أو الزبادي.

بالنشا إزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

المكونات

ملعقتان من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي المكونات، قومي بخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على عجينة، قومي بغسل بشرتك قبل وضع الخليط، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركة من 20 إلي 25 دقيقة، ثم عليك غسل الوجه جيداً وترطيبة.

وصفة الفازلين والنشا للإزالة الشعر الزائد

المكونات

نصف ملعقة من الفازلين.

3 ملاعق من الحليب.

نصف ملعقه من الكركم.

ملعقة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي تحصلين على خليط متجانس عليك توزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط حتي يجف بشكل تام انزعي الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، فيساعد هذا الخليط في تقليل نمو الشعر وتخفيف الألم عند إزالة الشعر، ومن أكثر استخدام هذه الوصفة يعمل على تفتيح المناطق الداكنة فهذه وصفة فعالة تساعد في إزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم.

نصائح هامة للإزالة الشعر الزائد