نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل القرص الفلاحي بالعجوة هشة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرص الفلاحي الهشة اللذيذة بحشوة العجوة واحدة من اشهي أنواع المعجنات ويعشقها الجميع يمكن تناولها كفطار خفيف أو عشاء ايضاً بجانب كوب القهوة اللذيذ أو كنوع من أنواع الحلوي لاطفالنا ويمكن حشوها بعدة حشوات حسب الرغبة لكلاً منا مذاقه الخاص واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي بالعجوة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

والقرص الفلاحي ايضاً تعتبر وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية سواء كانت بالعجوة وفائدة العجوة والعناصر الغذائية بها المفيدة للجسم او سواء كانت بالجبن والفوائد الباهظة المتواجدة في الحليب او سوا كانت محشية دجاج او تونه فهي غنية ب العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية :

كيلو دقيق أبيض.

كوب إلاربع زبدة.

ربع كوب زيت.

كوب و نصف زبادي.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

٣ معالق لبن بودرة.

٣ معالق قشطة.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة:

نضع المكونات الجافة معاً ونتركها جانباً (الدقيق و اللبن البودر والبيكنج بودر والملح). نضع في ربع كوب ماء دافئ ملعقة الخميرة وملعقة السكر و نتركها تخمر لمدة ١٠ دقائق. في وعاء على النار نقوم بتسيح الزبدة على نار هادئة مع الزيت ونضيف لهم القشطة. نضع الزبدة والزيت والقشطة على المكونات الجافة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف مقدار الزبادي والخميرة. اذا لم تتوافر الزبادي فبديل الزبادي (كوب ونصف لبن وعلية ملعقة كبيرة خل) ولاكن الافضل هو إضافة الزبادي. نقوم بعجن المكونات حتى تتجانس ونحصل على عجينة طرية. يلزم ان تكون العجينة طرية لتصبح القرص طرية بعد الخبز. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. نشكلها على شكل كور صغيرة. نأخد كل كورة ونفردها ونحشيها بالعجوة نقوم بوضع ملعقة زبدة وسمسم علي العجوة. نحشي كورات العجين بالعجوة ونغلق عليها كرات العجين ونفردها قليلاً ليصبح سمكها نصف سم. نرص القرص المحشية في صينية مدهونة زيت ونتركها تخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن أو الزيت وندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة. ويمكن ان نتركها سادة حسب الرغبة بقوم بفرد كور العجينة قليلاً بسمك نصف سم ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بالسمن وندخلها الفرن حتى تنضج. ومن الممكن حشوها بالقرفة والسكر نضع ٣ معالق سكر مع ملعقة قرفة وملعقة زبدة ونقلبهم معاً ثم نقوم بحشو القرص بها. يجب عند فور خروج القرص من الفرن تغطيها حتى تظل طرية. ويجب تشغيل الفرن قبل دخول القرص ب ربع ساعة.

تناولنا في السابق القرص بحشوة العجوة اللذيذة وأيضا بحشوة القرفة سوف نقوم بعمل القرص بحشوة الملبن.

طريقة عمل حشوة الملبن:

ملبن جاهز.

زيت.

عين جمل أو أي مكسرات حسب الرغبة.

الطريقة:

نقوم نتقطيع الملبن لكرات صغيرة ونضع بها عين جمل ونكورها وندهنها زيت. نكرر هذة الخطوة حتى تنتهي كمية الملبن. نستخدمة في حشو القرص الفلاحي.

القرص الفلاحي الطرية بحشوة الجبنة والزيتون:

٢ كوب جبنة بيضاء.

نصف كوب بقدونس فريش مفروم.

نصف كوب زيتون أسود متقطع شرائح.

كمون.

الطريقة:

نضع المكونات معاً ونقلبها ونستخدنها في حشو القرص الفلاحي ونرش على وجه القرص كمون.

القرص الفلاحي بحشوة الجبنة الحاره:

٢ كوب جبنة بيضاء.

٢ فلفل أحمر حار مفروم.

١ فلفل رومى أخضر مفروم.

نصف كوب كزبرة فريش مفرومة.

الطريقة:

نضع المكونات مع بعضها ونقلب ونستخدنها لحشو القرص الفلاحي ونرش على القرص زعتر.

تجهيز العجمية لحشوة القرص الفلاحي:

العجمي من الحشوات المحببة والتي لها مذاق رائع في القرص.

٣ معالق دقيق أبيض.

٣ معالق سمنة أو زبدة.

كوب إلا ربع عسل أبيض.

٢ معلقة سمسم.

كوب من البندق أو أي مكسرات حسب المتوفر.

طريقة تجهيز العجمية:

في الأسطر الأتية سوف نتعلم طريقة سهلة لعمل وتجهيز العجمية لحشوة القرص تتبعي الخطوات كما يلي :-

في وعاء على النار نضع السمنة والدقيق ونقلبهم حتى يأخد الدقيق اللون الذهبي. ثم نضيف له مع الإستمرار في التقليب السمسم والمكسرات والعسل الأبيض. نقلب المكونات حتى تغلي ونتركها لتبرد. نستخدمها في حشوة القرص الفلاحي الهشة اللذيذة.

أسرار نجاح القرص الفلاحي الهشة:

جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة أي نخرجها من الثلاجة قبل الاستخدام في القرص بساعتين. المكونات السائلة تخفق بالضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يصبح القوام كريمي. مدة التخمير الأولى للعجينة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة اما مدة التخمير الثانية بعد تشكيل القرص تكون ٣٠ دقيقة ولو الجو بارد تزيد لساعه. تسخين الفرن قبل دخول القرص.

يمكن عمل القرص بحشو حادق مثل اللحمة العصاج أو حشوة الجبنة الحادقة والزيتون أو حشوة السجق وتطلق عليها قرص حادقة.

تجهيز حشوة البسطرمة القرص الفلاحي:

بسطرمة متقطعة قطع صغيرة.

زيتون متقطع شرائح.

فلفل الوان متقطع صغير.

حبة طماطم متقطعة صغير.

فلفل أسمر.

طريقة تجهيز حشوة البسطرمة القرص الفلاحي :

نقوم بوضع كل المكونات معاً ونقلبهم. نحشي بها القرص ونضع علي سطع القرص زعتر.

مكونات عمل القرص بالشوفان:

وداعاً للحرمان من الأكلات المحببة في فترات الدايت، فسوف نتعلم معاً طريقة لعمل القرص بالشوفان فهى مشبعة وذات سعرات حرارية قليلة.

2 كوب دقيق شوفان.

كوب دقيق أبيض.

ملعقة خميرة فورية.

2 ملعقة عسل نحل.

كوب زبادي.

شوفان حب (للوجه).

طريقة عمل القرص بالشوفان: