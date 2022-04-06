نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوريا خيالية في ازالة تجاعيد الجبهة والعين وشد المسام خلطة مذهلة لن تصدقي في أسبوع واحد فقط النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة للتجاعيد حول العين ، منطقة حول العيون هي منطقة حساسة ورقيقة، لذلك فهي أول منطقة يظهر عليها أعراض الشيخوخة، لا تمثل هذه مشكلة لكبار السن وإنما هي مشكلة كبيرة ومزعجة لهؤلاء الفئة من الناس الذين تظهر عليهم هذه التجاعيد في سن مبكرة.

في هذه الأحيان يبدأون في البحث عن طرق طبيعية لإخفاء تلك التجاعيد، ينصح بالاعتناء بمنطقة حول العينين من سن العشرين لتأجيل ظهور التجاعيد.

الوقاية خير من العلاج، في هذا المقال نستعرض معا أكثر من وصفة طبيعية للتجاعيد حول العين والتي تستخدم في إخفاء تجاعيد الشيخوخة، إليك عزيزي القاريء هذه الوصفات، كما أقدم اليوم وصفات أخري ذات صلة قد تهمك منها وصفة لتصغير الانف طبيعيا بدون عمليات وخلطة لازالة التجاعيد أفضل من البوتكس،وكذلك كيف ترجعين الكولاجين لوجهك بشكل طبيعي في أسبوعين فقط بجانب وصفة لازالة تسوس الاسنان والجير نهائيا بلا عودة.

وصفة زيت العنب لإخفاء تجاعيد تحت العين :-

● ييوضع قطرتين أو ثلاثة من زيت العنب مع ملعقة عصير ليمون صغيرة، ويتم خلطهم جيدا جدا.

●ثم توضع قطنة في الخليط و يتم التمليس باستخدام القطنة تحت العين وتترك لمدة ربع الساعة ثم يتم شطفها بالماء.

● تعتبر هذه الوصفة فعالة لعلاج تجاعيد منطقة تحت العينين مع مراعاة المتابعة اليومية.

وصفة الزبادى وزيت الخروع للتجاعيد حول العين :-

● يعتبر اللبن الزبادى من المواد التي لها تأثير فعال في إخفاء تجاعيد تحت العيون.

● ما عليك إلا خلط القليل من الزبادي مع القليل من زيت الخروع، ويتم توزيع الخليط تحت العينين، ويترك لمدة 10 دقائق ثم تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

وصفة اللبن وماء الورد للتجاعيد حول العين :-

● تقوم هذه الوصفة بمنح الجلد قدر كبير وسريع من الترطيب.

● اخلط كمية من ماء الورد مع نفس الكمية من اللبن ويتم توزيع الخليط باستخدام قطنة تحت منطقة العين و يترك ربع ساعة أو أكثر ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

● ترطيب العيون من الأمور الواجب متابعتها حيث تحتاج العيون إلى ترطيب مستمر كباقي أجزاء الوجه، ينصح باستخدام مرطب جيد للعيون .يمنح ذلك إحساسا بالراحة النفسية.

من أكثر الأشياء التي تتسبب في ازعاج الكثير من بيننا هي ظهور التجاعيد مبكراً سواء في منطقة الجبهة أو تحت للعين التي تورق العديد وخاصة النساء، فهناك ممن يلجأون للحقن بالبوتكس وهناك ممن يشترون مستحضرات التجميل التي بها مواد فعالة لمنع ظهور التجاعيد أو تاخير ظهورها على الجبهة أو تحت العين بشكل كبير.

زيت الخروع لترطيب البشرة

زيت الخروع من أقوي الوصفات التي تعمل على تجديد البشرة ويزل الحبوب والنمش والبقع الداكنة كما يساعد في تأخير عملية ظهور التجاعيد التي تحدث نتيجة التقدم بالعمر، مع تدليك كمية من زيت الخروع على الوجه باستخدام قطعة قطنية نظيفة أو بيديكي ثم يترك حتي مرور ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين منكل أسبوع وسترين الفرق بنفسك.

وصفة السمن الفلاحي في إخفاء التجاعيد

السمن الفلاحي تعددت فوائده المذهلة للبشرة والشعر ولكن ما يجهله الكثيرين انه أيضا لديه القدرة في إزاله التجاعيد ومكافحة الشيخوخة، حيث يحتوي السمن الفلاحي على الكثير من العناصر التي تكون سبب رئيسي في أخفاء التجاعيد، فقط كل ما عليكي توزيع كمية من السمن الفلاحي ليلا ويترك حتي النهار ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه

يمكن تبييض الوجه باستخدام الطماطم التي اثبتت فعليتها المذهلة على تفتيح البشرة وازالة الاسمرار والندوب من خلال خلط كمية من مطحون الطماطم مع كمية من النشا وتوزع على الوجه والرقبة واليدين، وتترك لمدة نصف ساعة لكي تجف تماما ثم يتم فركها من على الوجه بيديكي لازالة الطبقة الكيتة من على الوجه ثم يشطف بعدها الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة يوم وراء يوم.

وصفة الليمون لتفتيح البشرة

الليمون من أقوي العناصر التي تساعد في تبييض البشرة سريعا، كونه يحتوي على خصائص تقضي على النمش والندوب والاسمرار، كما يلعب دورا هاما في توحيد لون البشرةماعليكي هو توزيع كمية من عصير الليمون على وجهك وتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف ثم يشطف بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين كى اسبوع.

تقليل ظهور التجاعيد مع الوبادي والليمون

مع خلطة الزبادي وقطرات الليمون هي أفضل ما تم استخدامه في الوصفات الطبيعية المجربة، حيث يعمل كل ممون من المكونات على علاج نشاكل البشرة جميعها من بقع داكنة وندوب وبثور، بجانب تقليل ظهور التجاعيد والشيخوخة، من خلال خلط ملعقة من الزبادي مع قطرات من الليمون ويمسح بالخليط الوجه ويترك لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً ويشطف من بعدها بالماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل أسبوع.

زيت الخروع لتقليل ظهور التجاعيد على الوجه واليدين

يعتبر زيت الخروع من الوصفات المذهلة التي تساعد في تقليل عملية ظهور التجاعيد، وذلك يرطع إلى خصائص الفعالة التي تعب دوار عاما وواضح في مكافحة الشيخوخة وتأخير عملية ظهور تجاعيد الوجه، فحين توزيع يوما ملعقة صغيرة من زيت الخروع على الوجه واليدين يوم وراء يوم ستلاخظين الفرق بنفسك.

ماسك الموز لتقليل ظهور التجاعيد

الموز يعتبر من أفصل ما يمكن استخدامه كعلاج طبيعي مضاد الجاعيد، لأن الفاكهة الملتوية غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والفيتامينات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى النشا الموجود في الموز يعمل على سد مسام الجلد، فإن الموز ليس فعالاً فقط ضد تكون التجاعيد ، ولكن أيضاً ضد مشاكل البشرة اليومية، فيمكنك فرك كمية من الموز على وجهك الجاف، وتركه طوال الليل.

زيت الزيتون لتفتيح سريعا للبشرة

مع وصفة زيت الزيتون ستحصلين على بشرة أكثر حيوية واشراقا ونعومه وترطيب، وبالطبع بفضل خصائص زيت الزيتون المذهلة التي تعمل سريعا على تفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة والندوب والبثور نتيجة الحبوب وكذلك اخفاء للنمش، وكل ذلك بفضل توزيع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا.

استخدام الجلسرين لعلاج البشرة

يعتبر الجلسرين من اقوي ما يمكن اتباعه في علاج وتفتيح البشرة وكذلك علاج التشققات عليها، فهو من المكونات الاساسبة التي تستخدام في مستحضرات الأطفال والعناية بالجلد، وذلك بفضل خصائصه المذهلة علاج جميع مشاكل البشرة ومحاربته من شيخوخة وتجاعيد، فما عليكي غير توزيع يوميا كمية قليلة على البشرة.