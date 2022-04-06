تعتبر الكنافة النابلسية من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم دائمًا في شهر رمضان المبارك، لأنها تتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء التسوية على الفحم، وهى من الحلويات الجميلة التي تمتلك بعض النكهات الجميلة التي تعطي لها مذاق طيب، كما تمتلك كمية كبيرة من السكريات التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية أثناء الصيام، وهى من الأطباق الرئيسية المشهورة على موائد الرحمن، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل الكنافة النابلسية على الفحم

توجد بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

مقدار نصف كوب من السمنة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفسدق الحلبي.

طبق صغير من المكسرات المشكلة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة النابلسية على الفحم خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة وهى كما يأتي:-

نقوم بتقطيع الكنافة إلي قطع صغيرة الحجم حتى تصبح متفتته. نحضر وعاء كبير ونضع به السمنة، والزبدة، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الكنافة المقطعة على الخليط، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تتشرب الكنافة السمنة تمامًا. نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها نصف كمية الكنافة، ثم نفردها جيدًا. نقوم بتوزيع المكسرات في منتصف الصينية، ثم نقوم بوضع نصف كمية الكنافة المتبقية ويتم توزيعها على الصينية حتى نغطي المكسرات تمامًا. نقوم بالضغط على صينية الكنافة بواسطة اليد حتى تصبح متماسكة، ثم نحضر الشواية ونضع بها كمية مناسبة من الفحم المشتعل. نضع صينية الكنافة على الفحم، ثم نتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي. نقوم بقلب صينية الكنافة على الوجه الآخر حتى تستوي وتصبح ذهبية اللون، ونراقب الصينية جيدًا أثناء التسوية حتى نحصل على اللون المناسب. نرفع الصينية من على الفحم ونصفيها جيدًا من السمنة، ثم نقوم بإضافة الشربات على صينية الكنافة وهى ساخنة حتى تصبح طرية، ثم نغطي الصينية بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى تتشرب الشربات تمامًا. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بقلب الصينية على الوجه الآخر حتى يصبح طري ومتماسك، بعد ذلك قومي بتقطيع الكنافة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

سر نجاح عمل الكنافة النابلسية على الفحم

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-