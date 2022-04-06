نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير الجلاش بالقشطة والمكسرات البقلاوة المورقة بمكونات متوفرة في كافة المنازل في المقال التالي

أسهل طريقة لتحضير الجلاش بالقشطة والمكسرات البقلاوة المورقة، هناك الكثير من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وتعد الجلاش من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكنك تحضيرها خلال 10 دقائق فقط، حيث تحرص كافة الأمهات على تقديم كل يوم نوع حلوى جديد تقديمها إلي الأبناء و أفراد الأسرة، ومن أكثر أنواع الحلويات الشرقية الخفيفة و الاقتصادية هي الجلاش بالقشطة والمكسرات كما يمكنك تقديمها في العزومات و التجمعات فهي سهلة وسريعة جدًا في التحضير. مقادير الجلاش بالقشطة والمكسرات كيلو جلاش.

كوب من السمن.

ربع كوب مكسرات مجروشة.

كوب سكر بودرة.

2 كوب من الشربات القشطة 2 كوب من الحليب.

3 معالق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير الجلاش بالقشطة والمكسرات نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي داخل الصينية.

بعد ذلك نحضر القشطة نقوم بوضع الحليب والنشا والسكر في وعاء ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب النشا.

نضع الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط و يصبح كريمي.

نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نأتي بالجلاش نقوم بقطع ورق الجلاش على حجم الصينية و نقوم و بتقسيم كمية الجلاش إلى نصفين.

ثم نقوم بتوزيع السمن البلدي على ورق الجلاش، نضع ورقة الجلاش ثم توزيع القليل من المكسرات المجروشة ناعم ثم طبقة أخرى من ورق الجلاش بعد دهنه بالسمن.

نستمر هكذا حتى ننتهي من النصف الأول من كمية الجلاش.

بعد ذلك نقوم بوضع القشطة ونوزعها داخل الصينية ثم نوزع القليل من المكسرات المجروشة عليها.

ثم نضع ورق الجلاش بعد توزيع السمن البلدي عليه وبين الطبقات رشه من المكسرات.

عندما نصل إلى الطبقة الأخيرة نقوم بتقطيع الجلاش إلى مثلثات ثم نوزع على الوجه القليل من السمن البلدي.

بعد ذلك ندخل الصينية الجلاش بالقشطة والمكسرات في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل و من الوجه.

ثم نخرجها من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد عليها ونتركها حتى تهدأ ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الجلاش بالقشطة والمكسرات البقلاوة المورقة بمكونات متوفرة في كافة المنازل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير الجلاش بالقشطة والمكسرات البقلاوة المورقة بمكونات متوفرة في كافة المنازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.