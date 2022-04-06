نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب دوب بنفس نكهة المحلات وأسرار نجاحه بطعم يجنن احلي من الجاهز في المقال التالي
كحك العيد من الحلويات التي يشتهر عملها بعيد الفطر، كما أن كل ربة منزل تستطيع أن تقوم بالتحضير لكحك العيد بالمنزل مع توفر كل المكونات المطلوبة لعمل الكحك مثل المباع في المحلات، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب ن يتوفر من المقادير الأساسية والتي من الممكن من خلالها عمل الكحك وبمنتهى السهولة وبدون أي خطوات صعبة.
كحك العيد الناعم
من المكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل حلوى الكحك بكل سهولة في منزلها ومن خلال الاتباع لتلك الخطوات البسيطة التي ذكرها بالسطور القادمة ويتم من خلالها عمل العجينة الناعمة سهلة التقطيع والتشكيل بعد ذلك فالعجينة لا بد وأن تكون بملمس جيد يسهل بعدها تشكيل الكعك لكرات محشوة وتنقش بالمنقش المفضل، ومن أهم المكونات الأساسية لعمل كعك العيد ما يلي في النقاط القادمة، كعك العيد من الحلويات الأساسية بالأعياد وفما يلي المكونات والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على وصفة الكعك بمذاقها المثالي والمميز مثل المحلات، وفيما يلي أهم المكونات:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب صغير من الحليب.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- رشة ملح.
- ملعقة من الخل.
- كوب سمن البلدي.
- ملعقتان من السكر.
- المنقش المفضل.
- صاج للخبز.
- وعاء ملائم.
- مكونات الحشوة:
- مكسرات مجروشة.
- ملبن.
- ملعقة من السمن البلدي.
طريقة تحضير كحك العيد الناعم
من الممكن أن تتبعي الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ووضع الدقيق في الوعاء الملائم.
- لا بد من مزج كل المكونات الجافة من الدقيق والخميرة والملح والسكر.
- خلط السمن مع الدقيق.
- بدء العجن اليدوي بعد إضافة الحليب.
- التقليب المستمر حتى يكون الحصول على عجينة ناعمة للكعك يكون من السهل بعد ذلك تشكيلها.
- ترك العجين يتخمر.
- تشكيل كرات العجين ووضع الحشو من الملبن والمكسرات المجروشة ليتم رصها في الصاج الملائم مع نقشها بالمنقش.
- ثم تترك العجينة مرة أخرى حتى يكتمل تخميرها.
- بعد التخمير للخميرة يكون من السهل خبز الكعك بالفرن وعلى درجة حرارة مائتين بالرف الأوسط من الفرن.
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