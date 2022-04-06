لأسنان بيضاء كالثلج.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في البيت والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا

تبيض الأسنان تتم من خلال استعمال مكونات متميزة في المنزل ومتواجدة باستمرار وتعطي أفضل نتيجة وأقوى أثر على الأسنان من دون أن تكون هناك أي أضرار على الطبقة السطحية لمينا الأسنان، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أقوى ما يمكن اتباعه للحصول على الأسنان خالية تماما من أي تواجد للبهتان أو الاصفرار ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح طرق مختلفة لها دور أساسي في بياض أسنان مثالي وبدون أي أثر جانبي.

طرق تبيض الأسنان في البيت

طريقة الملح تعد بمثابة الوسيلة المبيضة الأقوى لمينا الاسنان حيث أن مكون الملح من بين أفضل المكونات المتواجدة في المنزل باستمرار والتي من الممكن أن تسهم بقوة في علاج آثار الاصفرار والبهتان على الأسنان وأهم ما يجب اتباعه هو أن يتم عمل مضمضة ملحية تستعمل بشكل يومي للحفاظ على الأسنان وتنقية الفم من البكتيريا والتخلص تماما من أي بقع أو تصبغات على الأسنان، كما أن الملح من المكونات المعقمة للفم والقاتلة للبكتيريا وهو ما يعزز من بياض الأسنان ونقائها ويزيل أي روائح غير مرغوبة عليها.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم محتوي على مادة فعالة طبيعية وهي مادة الكركمين والتي لها الدور الأبرز في التخلص تماما من أي أثر من آثار التصبغ، وتعتبر تلك الطريقة الطبيعية مؤثرة بشكل مباشر على الطبقة الخارجية لمينا الأسنان، ومن الممكن أن تساعد في قتل بكتيريا الفم والتخلص من أي روائح سيئة بالفم من خلال فرك الأسنان بالكركم فهي مادة مبيضة بشكل قوي، ومطهرة للفم، وتعمل على إزالة البكتيريا المسببة لرائحة الفم المزعجة، ومن الممكن تعزيز عمل الكركم باستخدام الليمون.

تبيض الأسنان بالفحم

حيث أن هذه الطريقة تعتبر مثالية يمكنك تجربتها حيث يمكن استعمال مكون الفحم بعد أن يتم طحنه تماما للتخلص من أي بقع على الأسنان، وإزالة أي أثر للاصفرار أو البهتان عليها، ومن الممكن أن يتم تطبيق الفحم مرة يوميا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لبياض أسنان ملحوظ وخلال وقت وجيز.