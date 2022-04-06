معجزة كريم لبان الدكر لشد البشرة وتبيضها سيغنيكي عن جميع الماسكات تركيبة ستحل لك كل مشاكل البشرة 

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عمر شويل - جدة كريم لبان الدكر لشد البشرة، من الوصفات السهلة والتي من الممكن الاعتماد عليها لتبييض الجلد ومن خلال الاستعانة بخلطة كريمية من مكون لبان الذكر يتحقق نقاء الجلد، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تستخدم لعمل خليط لبان الذكر مع بيان أفضل طرق التحضير للخليط.

كريم لبان الدكر لشد البشرة وتبيضها

البشرة من الممكن تبييضها باستعمال خليط لبن الذكر ولكن لا بد من توفر مكونات تعمل على تحسين لون البشرة مع مكون لبان الذكر وتشد الجلد من التجاعيد والمكونات هي، للتبيض الفوري للبشرة يمكنكِ تحضير المكونات الآتية:

المكونات:

ملعقة لبان الذكر المطحون.

جل الصبار.

زيت زيتون.

عصير الليمون.

فازلين.

لوز حلو.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت ياسمين.

طريقة التحضير والاستخدام

تذويب الفازلين ومكون جل الصبار فوق حمام مائي.

لا بد من المزج ما بين مكوني الفازلين والجل مع مكون اللبان الذكر المطحون.

من الممكن تطبيق الخليط مدة ربع ساعة على الوجه ثم غسله بالماء الفاتر.

بقية المكونات من الممكن أن يتم وضعها بشكل تدريجي للحصول على مزيج ناعم خالي من تواجد التكتلات.

طريقة التطبيق تؤثر على نتيجة كريم لبلن الذكر.

معجزة كريم لبان الدكر لشد البشرة وتبيضها

لبان الذكر من بين أهم المكونات المبيضة للجلد حيث أن له القدرة على تفتيح لون البشرة وتغذية الجلد وتعزيز الكولاجين، والتخلص من أي تجاعيد، ومن خلال الاستعانة بالخطوات القادمة من الممكن أن يتم التطبيق.

الخطوة الأولى تكون يغسل البشرة بالماء الفاتر.

تجفيف البشرة تماما ووضع المكونات من الخليط على الجلد.

وضع الخليط موزع على كافة مناطق الوجه، ومن ثم ننتظر عشر دقائق قبل إزالة أثر الخليط.

الخليط يزال تماما من فوق البشرة بالماء الفاتر مع الغسول الطبيعي.

فوائد لبان الدكر

من الممكن أن يتم تطبيق الخليط من لبان الذكر على البشرة حيث يعمل على: