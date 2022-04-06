بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة لحرير انسيابي اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بالخميرة من الممكن أن يتم ومن خلال استعمال مكونات بسيطة، ومن أهم تلك المكونات ما يمكن أن يكون متفاعل وبشكل جيد، ومن الممكن تطبيق تلك الخلطة الطبيعية من الخميرة ومقاديرها على الشعر للتخلص تماما من أي تواجد التجاعيد الشعر، فضلا عن كون خلطة الخميرة تعتبر من بين أقوى الخلطات التي من الممكن أن تغذي الشعر وتعزز من قوة نمو الشعر وفيما يلي أهم المكونات التي من الممكن أن تزيل تجعد الشعر، وتغذيه مع بيان أهم الخطوات التحضيرية للوصفة.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
فرد الشعر بمسعدة القليل من الخميرة البودرة من الممكن أن يعزز قوة ولمعان الشعر ومستوى نعومته يزيد كما أن نسبة التجاعيد بعد التطبيق تكاد تكون غير ملحوظة حيث تعتبر تلك التركيبة من التركيبات المثالية التي تعمل على التحسين من كل الخصائص الظاهرية للشعر، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نعرض أهم المكونات الأساسية للمقدار، من الممكن أن يتم تطبيق خليط الخميرة بعد تحضيره باستعمال المكونات الآتية:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- القليل من زيت الخروع.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
من الممكن أن يتم عمل خليط الخميرة من خلال الاستعانة بما سبق ذكره من مكونات، وأهم مكونات الخليط تعمل على تعزيز فرد الشعر إذا تم الخلط بالطريقة القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بوضع زيت الزيتون مع الخميرة والقليل من الدقيق للتأكد من مدى نشاط مادة الخميرة.
- بعد ظهور الفقاعات فوق الخليط يتم الدفع ببقية لمقادير.
- المقادير بالكامل بعد إضافتها لا بد من خلطها خلط جيد حتى تتكون التركيبة المنعمة للشعر سهلة الفرد على خصلاته.
- تطبيق الخليط يكون من مرة إلى مرتين للمزيد من الاستفادة من الخليط.
- لا بد من ترك الخليط ما يعدل ربع ساعة ثم يغسل بعدها بالماء الفاتر مع الشامبو.
- الاستمرارية في التطبيق للخليط تتيح لك الاستمتاع بأفضل مظهر طبيعي للشعر وبدون الحاجة لتطبيق كريمات الفرد التي تحتوي علي مواد كيميائية تضر بفروة الشعر .
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