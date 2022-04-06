المرطبات وزيوت البشرة: ايه اللي فعلا محتاجاه بشرتك

ما بين الزيوت ومرطبات البشرة يا تري ايه افضل فيهم لبشرتك؟ في حين ان الاتنين ليهم تأثير كبير وفعال على البشرة ، ولكن ايه هي قدرة كل واحد فيهم؟ وهل المفروض تستخدمي كل واحد لوحده ولا ممكن تدمجيهم مع بعض في روتين العناية ببشرتك ، ده اللي هنعرفه النهاردة في السطور الجايه هنشوف مع بعض مقارنة بين المرطبات وزيوت البشرة ، وايه الانسب ليكي.

مقارنة بين المرطبات وزيوت البشرة:

المرطبات:

المرطبات هي واحدة من المنتجات التلاتة الاساسية اللي محتاجاها لروتين العناية بالبشرة ، ومناسبة لاي بشرة ، حتى مع البشرة الحساسة اللي بتحتاج رطوبة اكتر عشات تحافظ على نعومتها.

المرطبات بتتكون من اكتر من مكون نشط زي حمض الساليسيليك, ومضادات الاكسدة زي الشاي الاخضر, وبعض المنتجات المضادة للحساسية اللي بتتكيف بسرعة مع كل انواع البشرة اللي بتحتاج مساعدة لاستعادة رطوبتها.

المفروض المرطب ترتيبه بيجي بعد غسول البشرة والتونر ، ومع ذلك لو بتستخدمي امبولات او سيروم لبشرتك ، يبقى المفروض تبداي بيها الاول قبل المرطبات.

المرطب المفروض تستخدميه مرتين في اليوم على الاقل ، الصبح وبالليل ، عشان يشتغل على بشرتك ويواصل عملية تجديد فقدان بشرتك للرطوبة الطبيعية.

من ناحية تانية الزيوت فيها مميزات مختلفة عن المرطبات.

زيوت البشرة:

زيوت البشرة مش محتاجة اي مواد كيميائية تانية ، فهي تعتبرب نوع من المرطبات المناسبة لنوع بشرة معين ، الزيوت تعتبر فعالة جدا للاشخاص اللي بيعانوا من جفاف بشرتهم ومحتاجين ترطيب مكثف.

الزيوت تركيبتها اكتر سمك مقارنة بالمرطبات ، بالاضافة ان الزيوت زي الزيوت الاساسية والزيوت الحاملة والزيوت المغذية بتمنع الرطوبة الطبيعية انها تتبخر من البشرة ، الزيوت دي بتضيف بشكل فعال طبقة جديدة للبشرة ، وبترطب البشرة بشكل اكبر من المرطبات.

الزيت المفروض يكون ترتيبه اخر منتج من منتجات البشرة لانه كثيف ، المفروض تستخدميه بعد المرطب لو عايزة تجمعي بينهم في روتين العناية ببشرتك.

الاختلافات بين المرطبات وزيوت البشرة:

قبل ما نقول الحكم النهائي ، ضروري فصل الاتنين في الاستخدام ، برغم ان استخدام المرطب وزيوت البشرة تأثيرهم فعال مع بعض ، الا ان استخدامهم بشكل منفصل ، هيخليكي تلاحظي الاختلافات بينهم زي:

تكوينهم:

المرطبات بتستخدم مكونات كتير ، بينما زيوت البشرة بتحتوي على زيوت ونسبة من العطور ، والعطور دي لما بتتغلغل في البشرة ممكن تبقى مزعجة لبعض الاشخاص.

القدرة على التكيف مع انواع البشرة:

المرطبات مناسبة لكل انواع البشرة.

الوظايف:

الزيوت ممكن تسد مسام البشرة ، لكن المرطبات بتتغلغل في اعماق البشرة وبتدي البشرة الترطيب اللي محتاجاه.

في النهية ضروري تحددي اللي بشرتك محتاجاه قبل ما تحددي المنتج اللي عايزة تستخدميه ، ممكن تستخدمي الاتنين مع بعض ، ولكن افتكري دايما ان الاخف بيجي الاول من المنتج الكثيف يعني زي ما قولنا فوق يبقى المرطب الاول والزيت بعده.

مع ذلك الزيوت مش مناسبة لكل انواع البشرة لانها ممكن تسبب تهيج لانواع بشرة معينة ، من ناحية تانية ، المرطبات بتدي بشرتك الرطوبة اللي بتفقدها.

دلوقتي لو انتي عارفة نوع بشرتك والعناية اللي محتاجاها ، هتقدري تختاري المنتج اللي يناسبها من غير قلق.

افضل زيوت للبشرة تستخدميهم قبل النوم