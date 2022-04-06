عجينة القطايف الأصلية بحشوة العجوة بطريقة ناجحة 100% حلي ووفري في رمضان

طريقة عمل القطايف بالعجوة تعد واحدة من الوصفات التي تزايد البحث عنها مؤخرا، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك والذي تعد القطايف واحدة من أبرز أنواع الحلوى التي لابد من وجودها على المائدة خلال رمضان، حيث تعد أحد العادات المشهورة خلال الشهر الكريم، تابعونا خلال هذا المقال للتعرف على طريقة تحضير هذا النوع من الحلوى.

مكونات عجينة القطايف بالعجوة

إليكي مكونات عمل عجينة القطايف بالعجوة على أصولها.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

3 أكواب من الماء.

رشة ملح.

طريقة عجينة القطايف بالعجوة

توضع الخميرة والسكر في كوب ماء ويقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا، ويترك لمدة عشر دقائق لكي تتفاعل المكونات معًا.

يضاف الدقيق والملح في إناء عميق ويقلبا جيدًا.

يسكب خليط الماء والسكر والخميرة على الدقيق ويحرك قليلًا.

تضاف باقي كمية الماء العجينة مع إستمرار التقليب للحصول على عجينة متماسكة وطرية قليلًا.

تترك العجينة تخمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تخمر العجينة توضع مقلاة تيفال فارغة على نار ذات حرارة متوسطة.

يسكب بالمغرفة من العجينة وتسوى على جانب واحد، ولكي تتأكدي من تمام تسويتها ستظهر فقاعات صغيرة فوق سطح القطايف.

تكرر الخطوة السابقة إلى أن تنتهي كمية العجينة.

مقادير القطايف بالعجوة

قطايف.

زيت القلي.

عجوة.

قرفة.

جوزة الطيب.

حبهان مطحون.

شربات خفيف.

طريقة تحضير قطايف بالعجوة

يتم خلط العجوة مع جوزة الطيب والحبهان والقرفة.

ثم يتم حشو القطايف بالعجوة.

تقلى القطايف في زيت ساخن وغزير.

يرش القليل من الشربات على القطايف قبل تقديمها.

أسرار نجاح القطايف في البيت

يوجد بعض الأسرار لضمان تحضير قطايف لذيذة وشهية في المنزل، ومن أبرزها ما يلي: