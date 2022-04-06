نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 20 دقيقة.. توريد الخدود بالكركديه وتفتيحها للون بشرة جذاب بدون تنت ستندمي أنكِ لم تعرفيها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت بحاجة إلى جعل خدود ذات لون أحمر وردي فأنت بحاجة إلى استخدام الكركديه لذلك، فبعض السيدات تستخدم مواد مصنعة لتوريد الخدود والتي قد تعمل على الإضرار بخلايا الجلد مع المواظبة على استخدامها، لذلك سنقدم لك طريقة توريد الخدود بالكركديه والتي تعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي تساعدك على ذلك. توريد الخدود بالكركديه يعتبر جعل الخدود وردية شيئاً سهلاً وخاصةً مع استخدام الكركديه، وذلك من خلال مجموعة من الطرق. الكركديه والنشا لتوريد الخدود استخدمي هذه الوصفة لجعل خدودك وردية، وذلك بالخطوات التالية: المكونات كمية مناسبة من الكركديه الجاف.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة. طريقة التحضير تحتاجين في هذه الوصفة إلى قدر يمكنك وضعه على النار.

ضعي في القدر كمية الكركديه.

أضيفي إليه الماء واتركيه يغلي جيداً حتى يصبح لون المحلول شديد الإحمرار.

اتركي الخليط يبرد تماماً، ثم خذي منه كمية مناسبة وضعيها على كمية النشا المطلوبة منك في المكونات.

افردي الخليط على وجهك لمدة خمسة دقائق.

افركي الماسك من على وجهك، ثم اشطفي وجهك بماء دافئ.

كرري ذلك يومياً للحصول على توريد دائم لخدودك. الكركديه والفازلين لتوريد الخدود هذه الخلطة تساعد في توريد الخدود وترطيبها أيضاً، وذلك بالطريقة التالية: المكونات ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الكركديه.

كمية مناسبة من الماء النقي. طريقة التحضير ضعي الفازلين الطبي في علبة بلاستيكية معقمة.

أضيفي إليها الكركديه بعد وضعه في الماء النقي في وعاء على النار، ثم نرفعه ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة.

قلبي الخليط وضعيه على وجهك مع فرده جيداً.

اتركي الخليط على وجهك لمدة تتراوح بين الربع والنصف ساعة.

اغسلي وجهك بماء دافئ.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم حتى تحصلي على نتيجة أفضل. في نهاية المقال فقد قمنا بتقديم خلطات توريد الخدود بالكركديه، ويمكنك أيضاً استخدامها في توريد الشفايف فهذه الخلطات تعمل على توريد وترطيب البشرة، وعليك استخدام الخلطة التي تتناسب معك فكلها من الخلطات الطبيعية التي لا تضر البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 20 دقيقة.. توريد الخدود بالكركديه وتفتيحها للون بشرة جذاب بدون تنت ستندمي أنكِ لم تعرفيها من قبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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