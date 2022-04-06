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طريقة عمل الجلاش بالمكسرات على الرغم من تعدد أنواع الحلوى إلا أن هناك بعض الأصناف المميزة، والتي تمتلك شعبية أكثر من غيرها ومن أبرزها الجلاش بالمكسرات، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الجلاش بالمكسرات خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تتعدد أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها والتي تتواجد على مائدة الطعام خلال الشهر الكريم، نظرا لما تتمتع به من طعم مميز ونكهة رائعة، تعرفوا خلال هذا المقال على كيفية إعداد هذا الصنف من الحلوى. مكونات الجلاش بالمكسرات لفة من الجلاش.

سمن بلدي.

مكسرات مفرومة.

شربات. طريقة تحضير الجلاش بالمكسرات تدهن كل ورقة من الجلاش بالسمنة جيدًا ثم يوضع فيها بعض المكسرات المفرومة، ثم تلف الورقة بصورة حلزونية تشبه الأنبوبة الصغيرة.

تكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي لفة الجلاش مع مراعاة تغطية كل جوانب ورقة الجلاش بالسمنة جيدًا.

تدهن صينية متوسطة الحجم بالسمنة جيدًا وتوضع فيها صوابع الجلاش، ويقسم كل إصبع من الجلاش إلى إصبعين أو 3 أصابع متوسطة الحجم.

يشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة أي حوالي 180 درجة، وتوضع فيه الصينية مع متابعتها كل فترة حتى يتحول لونها للون الذهبي.

يوضع الشربات بعد أن يبرد تمامًا على أصابع الجلاش بعد خروجه من الفرن مباشرةً، ولابد أن يكون الشربات بارد تمامًا لكي لا يؤثر على مذاق الجلاش ويتلفه، ثم يقدم الجلاش ساخنًا. مقادير جلاش بالمكسرات والقشطة لفة جلاش.

مكسرات مجروشة مثل: الزبيب، وجوز الهند.

قرفة.

كوب من القشطة.

سمنة.

ماء ورد.

سكر.

شربات. طريقة تحضير جلاش بالمكسرات والقشطة تخلط المكسرات مع السكر والشربات وماء الورد لتكوين الحشو.

تفرد أورق الجلاش داخل صينية تم دهنها بالسمن ثم ترش بعض من السمن على كل طبقة من أوراق الجلاش.

ثم يوضع الحشو في المنتصف مع فرد طبقة من القشطة على الجلاش، مع محاول جعلها في المنتصف بعيدا عن الجوانب.

توضع أوراق الجلاش المدهونة بالسمن في الصينية مع غلقها جيدًا وقص الزيادة منها.

توضع صينية الجلاش داخل فرن ساخن ويجب متابعتها حتى تحمر وجه الصينية.

تسقى بالشربات ثم تقدم باردة ويمكن تزيينها بالمكسرات المتنوعة. عمر شويل - جدة ألذ صينية جلاش بالمكسرات ممكن تعمليها في رمضان بكل تكاتها وأسرارها والطعم حكاية - ثقفني

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