نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالمهلبية بكل أسرارها بطعم طري ولذيذ زي المحلات في المقال التالي

البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمهلبية اصبح متزايد خلال الأيام الأخيرة خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، يرجع ذلك لكون الكنافة أحد الأصناف التي تمتلك قيمة خاصة خلال شهر رمضان، حيث تعد أحد أصناف الحلوى الأساسية على المائدة خلال الشهر الكريم، لذا تتفنن الكثير من السيدات في تحضير أصناف متنوعة من الكنافة، وتعد الكنافة بالمهلبية أحد أبرز تلك الأنواع تعرفوا خلال هذا المقال على تفاصيل تلك الوصفة. مكونات عمل الكنافة بالمهلبية كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السمن.

كوب من الزبيب.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

مكسرات متنوعة حسب الرغبة.

ملعقة من لون الكنافة صغيرة. مكونات المهلبية كوب من الحليب السائل أو استبداله بثلاث ملاعق من الحليب البودر.

3 ملاعق من النشا كبيرة.

ملعقتان من السكر ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة. مكونات الشربات كوب سكر.

¾ كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون.

عود من القرفة أو استبداله بالفانيلا. طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية في البداية يجب تحضير الشربات أولا ثم تركه جانبا حتى يبرد، وأثناء تلك المدة يتم تحضير الكنافة بالمهلبية.

يتم تحضير الشربات من خلال خلط السكر مع الماء بالإضافة إلى الليمون والقرفة.

ثانيا يجب تجهيز المهلبية من خلال وضع الحليب داخل وعاء مناسب، ثم إضافة كمية السكر السابق ذكرها.

تذاب النشا في كمية من الماء تقدر بحوالي كوب واحد مع التقليب.

تضاف النشا المذابة إلى الحليب ثم يرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام غليظ.

توضع المهلبية داخل المبرد حتى يتم تجهيز الكنافة.

يفضل وضع الكنافة داخل الفريزر حتى تتجمد، ثم تقطع إلى عدة أجزاء وتوضع داخل وعاء الخلاط الكهربي.

يتم ضرب الكنافة حتى تصبح ناعمة تماما، كما يمكن استعمال الكبة في فرم الكنافة.

يذاب السمن على النار ثم يضاف إليها لون الكنافة، تضاف الكنافة إلى الخليط السابق وتقلب جيدا معه.

تقسم كمية الكنافة إلى ثلاثة أقسام يفرد قسمين منها داخل صينية، مع ضرورة الضغط عليها جيدا بواسطة اليدين.

تفرد كمية المهلبية على طبقة الكنافة الأولى، يجب الإنتباه إلى وضع المهلبية في منتصف الصينية بعيدا عن الأطراف.

يتم نثر جوز الهند والزبيب بالإضافة إلى المكسرات فوق المهلبية ثم توضع طبقة الكنافة الأخرى.

توضع في الفرن وبعد نضجها يصب الشربات البارد وتزين بالمكسرات. عمر شويل - جدة كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالمهلبية بكل أسرارها بطعم طري ولذيذ زي المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالمهلبية بكل أسرارها بطعم طري ولذيذ زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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