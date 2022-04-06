نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بني غزالي ولا شيكولاتة.. صبغ الشعر بني في البيت لصاحبات البشرة الخمرية واستمتعي بأرقى وأجمل إطلالة في المقال التالي

تود كل حواء العناية بشعرها وتغيير لونه كل فترة، واليوم سنتخبركم حول طريقة صبغ الشعر بني في البيت بمكونات طبيعية بدون استخدام أي صبغات قد تؤذي الشعر وتدمره، حيث تحرص كل سيدة وفتاة على الظهور بشكل أنيق وبشعرها بشكل خاص، فإن الاهتمام بالشعر نابع من كونه تاج المرأة. صبغ الشعر بني في البيت الآن يمكنك صبغ شعرك بلون بني جميل بطريقة سهلة وبسيطة، بدون استخدام صبغات الشعر الضارة. طريقة صبغ الشعر باللون البني الشوكولاتة اصنعي صبغة طبيعية بلون جميل، وطريقة تحضير الصبغة كالآتي: المكونات نصف كيس من البن (حسب طول الشعر).

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب من الماء. الطريقة يتم إحضار وعاء مناسب ويتم خلط زيت جوز الهند وزيت الخروع ثم إضافة البن (القهوة) إلى الخليط ونخلطهم جيداً.

يتم إضافة الماء إلى الخليط ويتم مزجهم جيداً، ثم يتم رفعه على النار حتى يسخن جيداً، ثم يرفع من على النار وترك الخليط حتى يبرد.

قبل البدء في استخدام الصبغة على الشعر يجب دهن جبهة الرأس بالفازلين الطبي، لمنع صبغ الجلد مع الشعر.

يتم تمشيط الشعر جيداً ثم يتم تقسيمه إلى خصلات، ثم يتم وضع الخليط وتوزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم يتم تغطية الشعر ويترك الخليط على الشعر لمدة 8 ساعات.

يتم غسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو. صبغ الشعر باللون البني الغزالي تعرفي على طريقة سهلة لتحضير صبغة للشعر باللون البني الغزالي كالتالي: المكونات عشرة ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء.

كوب من الخل الأبيض.

4 ملاعق من دم الغزال.

ملعقتين من البن (القهوة).

عصير حبتين من الليمون.

كوب من زيت جوز الهند.

بيضة.

كوب من الماء الساخن. الطريقة يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله الحناء الخضراء مع مسحوق القهوة ويتم مزجهم باستخدام شوكة، ثم يتم إضافة الخل ويتم خلطهم جيداً.

ثم يتم فصل بياض البيض عن الصفار ويتم إضافة بياض البيض فقط إلى الخليط، ويتم التقليب جيداً ثم إضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون والتقليب، وأخيراً يتم إضافة الماء الساخن تدريجياً إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على عجينة متماسكة.

يتم تمشيط الشعر ووضع الخليط وتوزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم تغطية الشعر ويترك لمدة 6 ساعات.

يغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو الخاص لشعرك. في الختام نكون قد انتهينا من شرح مبسط لطريقة صبغ الشعر بني في البيت في دقائق معدودة، فاللون البني الغزالي واللون البني الشوكولاتة من درجات البني المتميزة التي يمكن الحصول عليها. عمر شويل - جدة بني غزالي ولا شيكولاتة.. صبغ الشعر بني في البيت لصاحبات البشرة الخمرية واستمتعي بأرقى وأجمل إطلالة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بني غزالي ولا شيكولاتة.. صبغ الشعر بني في البيت لصاحبات البشرة الخمرية واستمتعي بأرقى وأجمل إطلالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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