هتبقي أستاذة.. أسرار محشي الكرنب لطعم خرافي وريحة هاتوصل لآخر الشارع ستعتمدي هذه الطريقة السرية

أسرار محشي الكرنب يعتبر المحشي من أشهى الأكلات مختلفة المذاق والرائحة، لذلك يُفضل تناولها الصغار والكبار تحديدًا فى الشتاء لأنها تدفئ الجسم، كما يبحث الكثير عن طريقة تحضيرها، وقد تختلف معظم البيوت في طريقة صنعها هي خطوات متتالية ولا تخلو من العزومات، والمائدة الرمضانية، كما تتفنن بعض النساء في طريقة رص محشي الكرنب بطريقه صفوف أفقية ورأسية وآخر على شكل حلقات دائرية.

أسرار محشي الكرنب المصري

تختلف طريقة عمل المحشي من بيت لآخر وحسب الرغبة سوف نقوم بطرح بعض الأسرار للحصول على طعم رائع ومتميز.

بينما يجب اختيار ورق الكرنب أملس ولا يوجد به عروق.

أيضا عليكِ بوضع ملعقة من البهارات عند السليق حتى تتخلصي من رائحته النفاذة.

عليكِ بوضع ملعقة من البهارات عند السليق حتى تتخلصي من رائحته النفاذة. علاوة على ذلك يجب أن تكون أوراق الكرنب نصف سوي.

يجب أن تكون أوراق الكرنب نصف سوي. بينما توضع كميات مناسبة من الخضراوات لأنها تعطي مذاق رائع.

توضع كميات مناسبة من الخضراوات لأنها تعطي مذاق رائع. من ناحية أخرى يرص في آخر الطنجرة رقائق من البصل والفلفل المتبل.

يرص في آخر الطنجرة رقائق من البصل والفلفل المتبل. بعد ذلك توضع القليل من البهارات إلى الصلصة.

ثم يضاف كمية كبيرة من الزيت والسمنة.

ولكن عليك عدم تغطية وجه المحشي الشوربة.

طريقة عمل محشي الكرنب الفلاحي

يعد المحشي من الوجبات الأساسية في معظم البيوت سنقدم إليكِ طريقة تحضيره اتبعي الخطوات الآتية:

المكونات

1 حبة من الكرنب.

كيلو ونصف أرز أبيض.

1 كيلو طماطم.

2 ملاعق من الصلصة.

1 ملعقة بابريكا.

ثمرتان من البصل المبشور.

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

4 ملاعق كبيرة زيت طعام.

شبت وبقدونس وكزبرة.

توابل السبع بهارات.

مكعب ماجي.

طريقة تحضير خلطة المحشي

قومي بتقطيع البصل والخضروات والطماطم إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك ينظف الأرز ويغسل بالماء ويترك ليصفى.

ثم يوضع الزيت في طنجرة عميقة، ويضاف البصل ويقلب حتى يحمر لونه.

بعد ذلك تضاف الطماطم على البصل وتمزج جيدًا، ثم تضاف التوابل.

ثم قومي بوضع الأرز على الخلطة ويقلب لمدة 10 دقائق مستمرة ثم يرفع من على النار.

طريقة إعداد محشي الكرنب

قومي بوضع أوراق الكرنب المقطع على شكل مربعات في إناء على نار متوسطة لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك يصفى من الماء وتكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية.

ثم تدهن حلة عميقة بالزيت وتوضع رقائق من البصل والفلفل لإعطائه مذاق مميز وحتى لا يلتصق.

بعد ذلك قومي بلف أوراق الكرنب كلها حتى تنفذ الكمية.

ثم يتم وضع الشوربة الساخنة على المحشي ويرفع على نار عاليه حتى يغلي، ثم يتم تهدئة النار لينضج تمامًا.

هناك أشخاص يبحثون عن أسرار محشي الكرنب وقد وضحنا في السطور السابقة بعض الأسرار لتحصلي على طعم رائع ورائحة مميزة.