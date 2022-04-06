سر الصنعة.. بلح الشام بدون بيض هش ومقرمش لآخر حبة بمقادير مظبوطة 100%

بلح الشام بدون بيض من الحلوى السورية، وسبب تسميتها بذلك أنها تأخذ شكل البلح وتنتشر في بلاد الشام وكثير من البلاد العربية، إلى جانب تركيا، وتحضيرها بسيط ومكوناتها متوفرة وليست مكلفة ولها طعم مميز ومحبوب لدى الجميع، فتجد أنها محمصة وتقرمش من الخارج وهشة من الداخل وتسقى بالشربات فتستمتع بمذاق حلو رائع، وهنا سوف تجدين المكونات المطلوبة والخطوات البسيطة لتحضيره.

بلح الشام بدون بيض

إن كان استخدام البيض في الوصفة من الموانع التي تجعلك تمتنعين عن صنعها بنفسك، وجدنا لكِ طريقة لا يدخل البيض في مكوناتها، وهي كالتالي:

المقادير

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

وملعقة كبيرة بودرة كاسترد.

ملعقة سكر

كوب ونصف من الماء.

2 ملاعق كبيرة زيت

القليل من الملح.

الشربات

تحضير بلح الشام

اولا نحضر وعاء ونضع فيه الماء مع السكر والزيت ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر ونضعهم على النار حتى يغلي.

بعد ذلك نضيف المكونات الجافة مع بعضها (الدقيق، النشا، بودرة الكاسترد) والملح ونقلبهم.

ثم نضيف المكونات الجافة على الماء ثم نقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نعجنها بأيدينا.

بعد ذلك نحضر القمع أو كيس حلواني ونشكل به العجينة.

ثم نضع الزيت على النار حتى يسخن ثم نضع العجين ونقلب حتى يأخذ لونه المعروف الرائع.

بعد ذلك نضيف بلح الشام الساخن في الشربات البارد ونتركه لمدة ٣ دقائق حتى يتشربه.

والآن هو جاهز للتقديم يمكنك تزيينه بفستق أو المكسرات حسب رغبتك.

عمل بلح الشام بدون قمع خطوة بخطوة

في حال لم يكن لديكِ قمع لتشكيل بلح الشام في المنزل، لا تقلقي هناك طريقة تعفيك من استخدام القمع، ومقاديرها كالآتي:

2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ذرة بيكينج بودر.

ملعقة ڤانيليا.

2 كوب ماء.

ربع كوب من الزيت (أو الزبدة)

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة سميد.

وملعقة كبيرة بودرة الكاسترد.

ملعقة حليب بودرة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

نحضر وعاء ونضع في الدقيق ونضيف الملح والبيكنج بودر والحليب البودرة والڤانيلا نقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك في حلة على النار نضع الماء والزيت والعسل.

أول ما نلاحظ أن الماء بدأ يغلي نضيف المكونات الجافة ونقلب على نار هادئة.

بعد ذلك نرفعها من على النار ونعجنها بأيدينا مع بودرة الكاسترد والسميد.

ثم نتركها ترتاح نصف ساعة.

بعد ذلك نحضر كيس حراري ونفتح فتحة صغيرة من أسفله ثم نضع بها قمع زجاجة فارغة ونفتح فتحة على شكل وردة في

ثم غطاء قمع الزجاجة ثم نقفل الغطاء ونضع العجين في الكيس ونشكل به.

بعد ذلك نحمره في الزيت ونضعه وهو ساخن في الشربات البارد ويكون جاهز للتقديم.

عليك سيدتي أن تجربي بلح الشام بدون بيض فهو رائع لمن لا يفضل البيض أو رائحته، وسهل وخفيف على المعدة يمكنك تحضيره لأطفالك وسوف يسعدون به كثيرًا.