لشعر يتنفس.. تنظيف فروة الراس وإعادة زيوتها الطبيعية ستلاحظي تغير في طبيعة شعرك من أول أسبوع

تعد فروة الرأس من أكثر الأماكن شيوعاً في تجمع القشرة والأتربة ورواسب الزيوت والكريمات الخاصة بالشعر، ويمكن تنظيف فروة الراس عن طريق عدة طرق مختلفة سهلة، وخطواتها بسيطة للحفاظ على بصيلة الشعر نظيفة وقوية ولامعة، وذلك من خلال السطور القادمة يمكننا تناول طرق العناية بفروة الرأس بصورة بسيطة، وفي أقل وقت.

تنظيف فروة الراس

يعتبر جلد فروة الرأس من الأماكن الحساسة التي تحتاج إلى نظافة مستمرة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال عمل خلطات من مكونات متوفرة في منزلك.

خلطة السكر مع الشوفان

يعد السكر من المكونات التي تعمل على تقشير فروة الرأس، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الخشن.

وثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من بلسم الشعر الخاص بنوع شعرك.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

أولا في وعاء صغير ضعي السكر الخشن مع الشوفان الخشن.

بعد ذلك قلبي حتى يمتزج الخليط.

ثم قومي بوضع بلسم الشعر مع زيت الزيتون، وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس تماماً بدون كتل.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى 4 أجزاء متساوية.

ثم قومي بتوزيع خليط المقشر على فروة رأسك.

ثم بعد ذلك قومي بتدليك فروة رأسك بواسطة أطراف أصابعك في حركات دائرية.

بعد ذلك كرري تلك الخطوة حتى تنتهي من فروة رأسك بالكامل.

ثم اتركي الخليط على فروة رأسك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك حتى تتأكدي من زوال بقايا خليط المقشر بالكامل.

ثم قومي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة العسل والقرفة والقهوة

تعتبر خلطة العسل والقرفة والقهوة من المقشرات التي تفيد فروة الرأس، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

الطريقة

في طبق صغير ضعي العسل ومعه القرفة، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي القهوة مع التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم قومي بوضع الخليط على فروة رأسك مع التدليك المستمر بحركات دائرية.

بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك نصف ساعة.

ثم قومي بغسل شعرك جيداً.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طرق متعددة لتنظيف فروة الراس عن طريق عمل مقشر لفروة الرأس من مكونات طبيعية حتى لا يتأثر شعرك بالزيوت المتراكمة، وذلك عن طريق توضيح خلطة الشوفان مع السكر، وخلطة العسل والقرفة والقهوة.