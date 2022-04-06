أعملي البسبوسة المرملة بالزبدة والمكسرات بمكونات سهلة وبطعم طري بطريقة أشهر المحلات

تعد البسبوسة أحد أصناف الحلوى العربية اللذيذة، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة داخل المنزل وبأكثر من طريقة، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكسرات، والتي يسهل تحضيرها داخل أي منزل من خلال بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وتتميز بسعرات حرارية مرتفعة حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على طريقة إعدادها بكل سهولة وتعتبر البسبوسة من أنواع الحلويات الشهية والتي يمكن أن نقوم بتجهيزها في أسرع وقت وبدون تكلفة ويمكننا نقوم بعملها بالمكسرات أو بالقشطة أو يتم عمل الجلاش بالبسبوسة وغير ذلك الكثير.

مكونات البسبوسة المرملة بالمكسرات

1.5 كوب من دقيق السميد.

½ كوب من الدقيق.

كوبين من الزبادي.

كوب سكر.

4 ملعقة من الزبدة.

كوب مكسرات مجروشة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج صودا كبيرة.

كوبين من الشربات.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة بالمكسرات

داخل وعاء مناسب يتم خلط السميد مع الدقيق ثم يضاف السكر والبيكنج بودر.

تضاف البيكنج صودا إلى المكونات السابقة مع التقليب الجيد.

في وعاء آخر يضاف كل من الزبادي والزبدة بالإضافة إلى الفانيليا ثم تقلب جميعا معا.

يضاف الخليط السابق إلى الأول مع ضرورة الخلط الجيد بينهم.

تدهن الصينية بالسمن ثم يوضع الخليط السابق ويتم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية.

يترك داخل الفرن لمدة تصل إلى حوالي 45 دقيقة، ثم يصب الشربات فوقها وتزين بالمكسرات المختلفة.

نصائح هامة لنجاح البسبوسة المرملة بالمكسرات

توجد بعض الأمور التي يجب اتباعها والإنتفاخ إليها عند تحضير تلك الوصفة، ويمكن توضيحها من خلال النقاط التالية: