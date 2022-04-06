نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبياض الرايق.. وصفة يابانية لتبييض البشرة بفاعلية من اسرار خبراء التجميل بطوكيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكي اليوم أفضل وصفة يابانية لتبييض البشرة في ثواني معدودة وبعد أن تقومي بتطبيقها لن تحتاجي إلى الذهاب لمراكز التجميل مرة أخرى ودفع المبالغ الباهظة في عمل جلسات التبييض التي يمكن أن تضر البشرة أكثر من أن تنفعها، لذلك عليكي بمتابعة القراءة للنهاية حتى تتعرفين على الوصفة السحرية التي سوف نخبرك بها.

وصفة يابانية لتبييض البشرة

إن الوصفات اليابانية تكون ذات تأثير فعال في تفتيح وتبييض البشرة درجتين على الأقل كما أنها تكون أكثر فعالية من الوصفات التي نستخدمها هنا.

الوصفة الفعالة لتفتيح البشرة

سوف تحصلين على نتائج تبيض للبشرة ملحوظة من أول مرة بعد استخدامك لهذه الوصفة:

المكونات:

مقدار 2 ملعقة من الأرز.

ومقدار 1 ملعقة من النشا.

عصير ليمون بمقدار نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

في الليل نقوم وضع ملعقتين الأرز في كمية من الماء ونقوم بنقعهم حتى الصباح الباكر.

بعد ذلك نقوم بتصفية الأرز من الماء ونستخدم الماء فقط ثم نضيف إليها كلاً من عصير الليمون والنشا.

ثم بعدما نحصل على خليط من هذه المكونات نقوم بوضعها في برطمان ثم يتم وضعه في الثلاجة.

بعد ذلك كل يوم صباحاً نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه ونتركه 10 دقائق ثم نغسله بالماء الفاتر.

الشوفان لتفتيح البشرة

معروف أن للشوفان نتائج فعالة في تفتيح البشرة:

المكونات:

دقيق الشوفان بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

ماء بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع مكونين. الشوفان والماء مع بعضهم ثم نخلطهم جيداً ليتمازجوا ويصبح خليط ذات قوام متماسك.

بعد ذلك وقبل أن نضع الخليط على الوجه نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى نفتح مسامات الوجه للاستفادة بأكبر قدر من الخليط.

ثم بعدها نقوم بفرد الماسك على الوجه ونتركه من 15 إلى 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر أو البارد.

بعد ذلك نكرر هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

بعد تطبيقك لأهم وصفة يابانية لتبييض البشرة وتكرارها على وجهك سوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت افتح حوالي درجتين أو ممكن أكثر، ولكن يجب الانتظام على تطبيق هذه الوصفات يومياً، ونرجو أن نكون استطعنا افادتك بمعلوماتنا اليوم.