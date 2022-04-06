نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة.. تفتيح خطوط الرقبة والتخلص من الاسمرار بمكون طبيعي بعد ثلاث أيام ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل العديد من السيدات عن طريقة فعالة في تفتيح خطوط الرقبة، حيث تحرص كل سيدة وفتاة على الإهتمام بمظهرهن، واسمرار منطقة الرقبة من أكثر الأشياء المزعجة والتي تعرض حواء إلى الإحراج الدائم، حيث يتسبب في مظهر غير محبب ومزعج للسيدات، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة طبيعية لتفتيح الرقبة.

تفتيح خطوط الرقبة

إليك بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص من سواد الرقبة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

باستخدام خل التفاح

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، بالإضافة إلى أربعة ملاعق كبيرة من الماء.

بعد ذلك يتم خلطهم جيداً.

ثم يتم غمس قطعة من القطن الطبي ووضعها على المنطقة المراد تفتيحها.

بعد ذلك تترك لمدة عشرة دقائق ثم تشطف جيداً بالماء.

باستخدام بيكربونات الصوديوم

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام مثل العجينة.

ثم يتم وضع العجينة على منطقة الرقبة التي تحتوي على السواد.

بعد ذلك تترك حتى تجف تماماً.

ثم باستخدام أصابع يدك المبللة يتم فرك العجينة حتى التخلص منها تماماً.

بعد ذلك يتم شطف الرقبة بالماء.

ثم ترطيب الرقبة بكريم مرطب مناسب للبشرة.

باستخدام عصير البطاطس

يتم إحضار وعاء ويتم بشر بداخله حبة من البطاطس بعد تقشيرها.

ثم يتم عصر البطاطس المبشورة جيداً والاحتفاظ بالماء الناتج عن العصر لاستخدامه عن طريق وضعه على الرقبة.

بعد ذلك يترك حتى يجف تماماً ثم يشطف بمياه فاترة.

علاج خطوط الرقبة العميقة

في وعاء صغير يتم وضع ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ويخلط جيداً، ثم يتم وضع الخليط على الرقبة، ويترك لمدة عشرون دقيقة، ثم يتم شطف الرقبة بالماء.

باستخدام الصبار

يتم إحضار ورقة من نبات الصبار واستخراج الهلام الداخلي منها، ويوضع على الرقبة مباشرة مع التدليك برفق، ويترك على الرقبة لمدة عشرون دقيقة ثم يغسل بالماء، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل يوم.

في نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح مبسط لطريقة تفتيح خطوط الرقبة، بعدة طرق مختلفة، يتم تنفيذها بكل سهولة، بمكونات بسيطة متوفرة لديك في المنزل، حتى تحصلي على رقبة جميلة وجذابة.