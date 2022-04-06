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تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بشكل سريع في المنزل وسر نجاح الوصفة من أول مرة وذلك لأن البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار مع كوب من القهوة وهي من الحلويات اللذيذة الغير مكلفة على الإطلاق وأغلب المكونات المطلوبة متوفرة في المنزل. مكونات البسبوسة بالقشطة في البيت علبة واحدة من القشطة الجاهزة والطازجة.

كوب ونصف من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد من الحليب الفاتر.

نصف كوب من الزيت أو السمن النباتي على حسب الرغبة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن أو الناعم.

ملعقتين من ماء الزهر المركز.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

شرائح اللوز المحمصة.

النوتيلا المذابة.

آيس كريم الفانيليا. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت في إناء على القدر اضيفي السكر والماء وماء الزهر مع عدم التقليب.

إتركي الشربات حتى يغلي ثم اتركيه جانبا إلى أن يبرد تماما.

في صحن العجن اضيفي السميد، الزيت، جوز الهند، البيكنج بودر وباقي المكونات.

إمزجي المكونات مع بعضها حتي تحصلي على عجينة متماسكة تماما.

قومي بتقسيم العجينة إلى جزئيين متساويين واتركيها ترتاح قليلا.

إدهني صينية الخبز بالسمن أو الزيت ثم افردي القسم الأول من العجينة.

قومي بوضع القشطة الجاهزة كطبقة وسطى مع تجنب وضعها على أطراف الصينية.

يمكن تحضير القشطة في المنزل أو استعمال القشطة جاهزة علي حسب الوقت.

ضعي القسم الثاني من عجينة البسبوسة برفق على سطح القشطة كطبقة أخيرة.

قومي بتقسيم الصينية إلى مربعات صغيرة يسهل تقطيعها بعد أن تنضج.

ضعي حبات اللوز على كل قطعة من قطع البسبوسة اللذيذة.

يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية لمدة عشرون دقيقة في الفرن إلى أن تصبح ذهبية اللون من الخارج.

أضيفي الشربات البارد على البسبوسة وهي ساخنة مع تغطيتها جانبا.

بعد أن تبرد تقدم مع شرائح من اللوز المحمص أو الفستق وكوب من القهوة.

يمكن وضع النوتيلا على قطع البسبوسة على حسب الرغبة إن أمكن. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت بمكونات مرملة ألذ بسبوسة ممكن تدوقيها - ثقفني

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