بأحلى مزازة.. محشي ورق العنب وسر الخلطة الرهيبة وكيف تحققي معادلة الطري المتماسك

مع بداية دخول شهر رمضان المبارك تقوم السيدات بتخزين ورق العنب و ذلك من أجل عمل العزائم الكثيرة في رمضان، ويعتبر محشي ورق العنب هو واحداً من أهم أنواع الأكلات التي لا يختلف عليها أحد لذلك يتم تقديمه كوجبة إفطار رئيسية، كما أنه من الممكن عمله في باقي الأيام كوجبة غداء لذيذة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمله من خلال المقال.

محشي ورق العنب

إليك أفضل الطرق لعمل وجبة لذيذة على مائدة الإفطار في شهر رمضان حيث ورق العنب المحشي الرائع فيما يلي:

المكونات

ربع كيلو من ورق العنب.

حوالي ستة أكواب من الأرز المصري.

مكعب من مرقة الدجاج.

كمية مناسبة من الماء.

عدد 1 حبة من البطاطس.

عدد 2 حبة من البصل.

حبة من الليمون.

نصف كيلو من اللحم الضأن.

نصف كيلو من الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ربع ملعقة من السبع بهارات.

ملعقتين من زيت الذرة.

باقتين من خضرة المحشي.

طريقة عمل المحشي على أصوله

أولاً عليك بوضع إناء به ماء على النار اتركيه يغلي، ثم ضعي اللحم في الماء واتركيها ولا تجعليها تكمل نضجها.

ضعي عليها الملح والفلفل الأسود.

أضيفي إليها مرقة الدجاج.

ارفعي اللحم من الشوربة.

في وعاء آخر على النار ضعي الزيت.

أضيفي إليه البصل بعد تقطيعه جيداً وقلبيه حتى يذبل.

قومي بعمل كمية الطماطم عصير في الخلاط وضعيها على البصل واتركيها حتى تتسبك.

الآن قطعي كمية خضرة المحشي وقلبي جيداً.

أضيفي الأرز إلى الخلطة.

ضعي ملح طعام.

أضيفي الفلفل الأسود والسبع بهارات وقلبيها.

قطعي البطاطس إلى حلقات ورصيها في القدر.

قطعي حبة البصل أيضاً ضعيها فوق البطاطس.

ضعي لحم الضأن وابدأي في لف ورق العنب بالخلطة وضعيه في القدر بشكل متساوي ومتقارب.

بعد أن انتهيت ضعي الشوربة لتصل للصف الثاني من المحشي.

اتركيه يغلي على النار، ثم قطعي الليمون على الوجه ثم قومي بجعل النار هادئة جداً.

بعد أن يتم نضجه قومي بقلب المحشي في صينية ليصبح اللحم على الوجه.

في نهاية المقال فقد قدمنا لك طريقة عمل محشي ورق العنب اللذيذ وذلك مع إمكانية عمله مضافاً إليه لحم الضأن، ويمكنك عمله وتقديمه كطبق رئيسي في العزائم والمناسبات السعيدة، فقومي بتحضير هذه المكونات لتقدميه لأسرتك.