مورقة ولذيذة.. الرغايف المغربية مع اسرار الشيف المغربي لأحلى مسمن مقرمش

تعد الرغايف المغربية من أشهى الأكلات التي دائمًا ما يتم تناولها بالتحديد في شهر رمضان الكريم، لكن نجد أن معظم الناس يجدون صعوبة في تحضيرها، لكن هذه الصعوبة سيتم إزالتها بشكل نهائي، وذلك عند عرضنا لأسبط طريقة تحضير لهذا النوع من الرغايف بالمنزل دون بذل أي مجهود.

الرغايف المغربية

إليكم أسهل وأسرع طريقة في تحضير أشهى وألذ رغايف مغربية او تسمى المسمن المغربي، وهذا سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

مقادير المسمن المغربي

250 جرام دقيق.

زبدة.

ماء دافئ.

زيت نباتي.

رشة من الملح.

طريقة عمل المسمن المورق المغربي

أولًا نقوم بإحضار إناء عميق، ومن ثم نضيف بداخله الدقيق ورشة الملح، وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة بسيطة داخل الوعاء، وذلك بهدف وضع الماء الدافئ بداخل الوعاء.

بعد ذلك ومن بعدها تأتي خطوة العجن، فيجب أن نتحصل على قوام متماسك ولين بعض الشيء.

ثم نقوم بعمل كرات دائرية بشكل متساوي من العجين، ويفضل ترك العجين يرتاح لمدة زمنية تصل إلى حوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

بعد ذلك وعلى الجانب الأخر نقوم بوضع الزبدة مع الزيت في إناء على النار، وذلك بهدف إذابة الزبدة، وخلطها مع الزيت.

ثم بعدها نقوم بدهن كرات العجين بالزيت والزبدة، ومن بعدها نقوم بثني العجين، لكن يجب وضع كمية من الزيت والزبدة مع كل طية من طيات العجين.

بعد ذلك نقوم بوضع العجين على مقلاة ساخنة بعض الشيء، فيجب أن يتم تقليب العجين وذلك بعد أن يتم تحمير وجها.

بالتالي تكون الرغايف جاهزة للخروج من على النار.

لكن يجب أن يتم دهنها بالعسل أو الشربات البارد بشكل كامل، حتى نتحصل على أفضل مذاق لها.

بينما يفضل أن يتم تقديم هذه الرغايف ساخنة فور خروجها من على النار.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم بصورة كاملة طريقة تحضير الرغايف المغربية اللذيذة. فبإمكان معظم الناس من تحضير هذه الرغايف بصورة سهلة بالمنزل دون الحاجة إلى التوجه لأي محل مخصص لإعدادها. حيث قمنا بعرض أسهل وأسرع طريقة في إعدادها. لكن نجاحنا في التوصل لأفضل مذاق لها يعتمد بصورة كبيرة. على حسب الالتزام الكامل بكل تفصيله عرضناها داخل هذا المقال.