ملعقة واحدة لتخزين الثوم من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم بأسرار التجار

تخزين الثوم من الممكن أن تقوم به ربة لمنزل وبكل سهولة وتوجد طرق مختلفة من الممكن أن يخزن الثوم في صورتها، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أقوى الطرق التي من الممكن اللجوء لها لتخزين الثوم سريعا، والحصول على النكهة المعروفة للثوم وفي أقل وقت ممكن، ومن دون أن يأخذ الأمر من ربة البيت الوقت الطويل، وفما يلي أهم وأسرع تلك الطرق.

تخزين الثوم من السنة للسنة

من الممكن أن تقومي بخطوة التخزين السريعة للثوم من خلال اتباع طريقة من طرق التقشير السريعة التي تيسر على ربات البيوت الحصول على فصوص الثوم مجهزة ومقشرة وبدون جهد أو وقت طويل، فمن الممكن أن تتبعي تلك الخطوات للتخزين السريع للثوم وبأقل وقت:

الخطوة الأولى تكون باستعمال كمية من الملح نضعها على القدر من الثوم المراد تقشيره.

لا بد وأن تكون كمية الملح المنثورة بشكل جيد على فصوص الثوم ومن خلال السكين يتم الضغط على الثوم بالسكين.

التخلص من القشور وعلى الفور يتم نقل فصوص الثوم المقشرة للكبة.

يتم فرم الثوم ناعم ووضعه بأكياس من البلاستيك ثم يتم إحكام غلقه ويوضع بالفريزر.

طريقة أخرى لتخزين الثوم

الثوم من أهم المكونات للوجبات المنزلية والتي لا بد وأن تكون متوفرة بالمنزل، ومتاحة دائما حيث يعد قاسم مشترك لتحضير العديد من الأكلات الشرقية، ومن خلال ما يلي نوضح طريقة تحويل الثوم إلى بودرة يسهل الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

الخطوة الأولى تكون بتقشير الكمية المراد تخزينها من الثوم.

يتم تقطيع الثوم على الفور لشرائح.

لا بد من وضع شرائح الثوم بالصينية الملائمة ويتم تحمير الثوم وتجفيفه تماما تحت شواية الفرن.

قومي بإخراج الثوم من الفرن وضعيه بكبة الفرم.

يتم تحويل الثوم إلى بودرة في منتهى السرعة ويمكنك تخزينها في أي حاوية محكمة الغلق أو برطمان.

يتم وضع الثوم البودرة في الثلاجة لضمان حفظه لفترة طويلة.

حيث أن تعد تلك الطريقة السابق ذكر خطواتها هي الأسرع لتحويل الثوم إلى بودرة وتخزينه.

هناك طريقة أخري يمكن حفظ الثوم من خلالها وهذه الطريقة هي حفظ الثوم في الخل ووضعه في الثلاجة فقومي في البداية بتقشير الثوم ثم وضعه في الخل وينك وضعه في برطمان محكم الإغلاق ويتم وضع البرطمان في الثلاجة وتتراوح مدة الحفظ من 3 شهور الي 5 شهور كما أنه يجب أن تكون درجة الحرارة باردة