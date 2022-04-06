أفضل الصبغات الطبيعية للحواجب باللون البني حضريها في المنزل بمكونات بسيطة

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني دون الذهاب إلى صالونات التجميل، من خلال عدة طرق ووصفات طبيعية موجودة بكل منزل، لكي تحصلين على مظهر جذاب وجميل، فالحواجب أول الأشياء اللافتة للنظر في وجه المرأة لأنها من عوامل الجمال التي تساعد على تحديد ملامح الوجه، ويعد اللون البني من الألوان الشبابية والتي تساعد على ملء الفراغات مما تعطي اللون المميز والمطلوب والذي يتماشى مع أحداث الموضة، تابعونا للتعرف على كيفية صبغ الحواجب باللون البني.

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني

يمكنك صبغ حواجبك باللون البني الجذاب عن طريق استخدام عدد من الوصفات والمكونات الموجودة بمنزلك وأول هذه المكونات هو النسكافيه والكركم، ويمكن صبغه بالقهوة والحناء والكاكاو ، وكلاهما يعطيان اللون البني الفاتح، ويمكن ترك الصبغة وقت أطول على الحواجب للحصول على اللون البني الغامق.

وصفة النسكافيه والكركم

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

علبتان صغيرتان من أكسجين الصبغة من أي صيدلية.

قومي بخلط جميع المكونات في وعاء واحد، حتى يمتزجوا ومن ثم تطبيق المزيج على الحواجب، واتركي الخليط على الحواجب لمدة ساعة كاملة، وأخيرًا قومي بشطف الحواجب جيدًا بالماء الفاتر.

وصفة النسكافيه والكاكاو

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو.

عصير ليمون.

كوب من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

علبتان صغيرتان من الأكسجين.

طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء واحد واخلطيهم جيدًا، حتى يتكون لديكِ خليط متجانس وذو قوام جيد، ضعي الخليط على الحواجب واتركيه نصف ساعة، ومن ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

القهوة لصبغ الحواجب باللون البني

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير:

أولًا في وعاء فارغ قومي بإضافة القهوة مع الكاكاو واخلطيهم ومن ثم أضيفي زيت جوز الهند، وبعده العسل وضعي الخليط على الحواجب، واتركيه 20 دقيقة، وأخيرًا اشطفيه بالماء الفاتر.

وختامًا نكون قد تعرفنا على عدة طرق مختلفة لصبغ الحواجب طبيعيًا باللون البني في المنزل دون اللجوء إلى استخدام الصبغات المصنعة.