نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في 3 أيام فقط وداعاً للرموش الاصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجدنا لكم الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات وصفة الفازلين لتطويل الرموش و الحواجب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع السيدات والبنات هو وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب وتكثيفها في أسرع وقت، لهذا بحثنا كثيراً حتي وجدنا لكن الوصفة السحرية الطبيعية بمكونات آمنه و متوفرة في جميع المنازل كما أنها غير مكلفة تساعدك هذه الوصفة لتكثيف الرموش و الحواجب و تطويها في ثلاث أيام فقط لن تتخيلي النتيجة التي ستحصلين عليها من استخدام هذه الوصفة، كما أن الفازلين يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد التي تحافظ على لون شعر رموشك والحواجب لن تلجأ لاستخدام مستحضرات التجميل بعد الآن.

مكونات وصفة الفازلين لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب

من المؤكد أن جميع الفتيات يحلمون بتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أقرب وقت دون استخدام مستحضرات التجميل والأدوية المكلفة، إليكم وصفة الفازلين ومكوناتها هي:

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي النوع الأصلي.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

هذه هي فقط مكونات وصفتنا السحرية لتطويل وتكثيف الرموش و الحواجب في 3 أيام فقط.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا مكونات طبيعية وغير مكلفة وأيضاً سهلة في التحضير و الاستخدام، وطريقة تحضيرها هي:

أولاً نأتي بطبق صغير و نضيف بداخله ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي لابد من اختيار النوع الأصلي من الفازلين الخالي من الألوان.

بعد ذلك نضيف عليه 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام، لابد أن يكون زيت الزيتون أصلي لكي تحصلين على نتيجة فعالة ومضمونة.

نبدأ في تحريك المكونات ونخلطها حتى تتجانس المكونات.

نضع ملعقة من القهوة على خليط الفازلين ونقوم بضرب جميع المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط كريمي.

طريقة الإستخدام

يهتم جميع الفتيات و السيدات بجمالهم الشخصي ولذلك نلاحظ أنهم يقومون بالبحث دائمًا على طرق العناية بالبشرة و الشعر وجميع الوصفات التي تساعدهم على للاهتمام بجمالهم، و يفضل جميع الفتيات و السيدات الوصفات الطبيعية وهذا لأن مفعولها سريع جداً و لا يوجد بها أضرار على البشرة ولذلك حرصنا على تقديم وصفة طبيعية وفعاله لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، وطريقة استخدام الوصفة هي: