نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسة والباذنجان من الخطوات المهمة قبل أن يتم عمل المحشي من الخضار المشكل ومن السهل لكل ربات البيوت أن تعتمدن على تلك الطرق القادمة للحصول على أفضل نوع من أنواع المحاشي المشكلة والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، وسنقدم لك أسرع تلك الطرق التي من الممكن أن تقوري بها أي كمية من كميات الخضار بكل سهوة وبدون مقوار.

تقوير الكوسة والباذنجان

من الممكن لكِ القيام بخطوة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة مذهلة وليس عن طريق المقوار فقط وإنما من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة للحصول على الخضار خالي تماما من أي لب، ومن الممكن لك أن تستعملي تلك الطرق الآتية وتقومي باتباع خطواتها كما يلي:

تقوير الكوسا والباذنجان بالسكين

تقوير الكوسا والباذنجان من السهل القيام به من خلال الاستعانة بالسكين، والذي يعتبر من بين أهم لأدوات المطبخية، والتي تساعد على التيسير من عمل المحشي من الكوسة والباذنجان بلفه بسرعة، ومن خلال التدوير للسكين بحرص في داخل الثمار فهذا ما يساعد بشكل كبير على تخليص الثمرة تماما من أي تواجد للب، وبالتالي يسهل الحشو وبسرعة.

تقوير الكوسا والباذنجان بقطاعة التفاح

قطاعة التفاح تعتبر طريقة من بين الطرق المهمة والتي من الممكن اتباعها للحصول السريع على المحشي للكوسة والباذجان وذلك بوقت لا يكون متوقع وأسرع كثيرا مما لو اعتمدتي على طريقة المقوار حيث تعد الطريقة القادمة وهي طريقة قطاعة التفاح ستساعدك على أن تنجزي أكثر من خمسة كيلوات من الخضار سواء الكوسة أو الباذنجان وهذا ما سيكون في خلال وقت قصير جدا، حيث أن القطاعة بحركة واحدة ستيسر جدا عليك إخراج اللب من داخل الثمرة جملة واحدة.

تقوير الكوسة باستعمال الشوكة

طرف الشوكة يعد من بين أهم ما يمكن أن تستخدميه للحصول على الخضار مقور وجاهز فهي أداة مائدة ملائمة جدا ومن الممكن عن طريقها التخلص وبشكل تام من أي تواجد لكمية اللب الموجود بداخل الثمار، حيث يتم اللف والتدوير لطرف الشوكة، ومن ثم تكون كل الثمار للكوسة والباذنجان فارغة بما يكفي للحشو السريع.

من المعروف أن تقوير الكوسة والباذنجان يحتاج إلى الكثير من الوقت في تقويرة لذا فإن أغلب السيدات تبحث عن طريقة سهلة يمكن من خلالها تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة يمكن من خلالها تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة وبدون بذل الكثير من الوقت .