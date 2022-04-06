نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري لأولادك بسكويت العيد بالبرتقال الهش بكل أسراره في المنزل في المقال التالي

‏بسكويت البرتقال يعتبر من ألذ أنواع البسكويت التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة، كما أن بسكويت البرتقال من الحلويات التي يسهل إعدادها وتحضيرها في البيت، وحيث يتميز بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة وسهلة ‏متوفرة دائماً في كل مطبخ، ‏وحيث يتميز بسكويت البرتقال بقيمة غذائية عالية لاحتوائه على البرتقال لأنه البرتقال يحتوي على فيتامين سي، ‏وكما يتميز بسكويت البرتقال بكونه هش والمقرمش، وكما يتميز أيضاً بمذاق شهي ومختلف عن باقي أنواع البسكويت ،‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال الهش المقرمش بطريقة معروفة وصحية في البيت وبأسهل الطرق ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسكويت العيد بالبرتقال المكونات: كيلو جرام من الدقيق .

كوب ونصف من السمن .

كوب ونصف من السكر البودرة .

نصف كوب من عصير البرتقال .

ملعقة كبيرة من بشر قشر برتقالة .

أربع حبات من البيض .

رشة من ملح الطعام .

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشادر .

ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من خلاصه الفانيليا السائلة . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار بولة كبيرة ومناسبة ثم ضعي فيه كوب ونصف من السمن واخفقي الزبدة جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتفتح لونها . الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب ونصف من السكر البودرة ‏ واخفقي السكر مع السمن جيداً حتى تمام التجانس وحتى يصبح الخليط قوامها مثل الكريمي . الخطوة الثالثة قومي بإضافة بعد ذلك أربع حبات من البيض مع رشة من ملح الطعام ‏ ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشادر مع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة واستمري في الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإحضار وعاء أخر ثم اخلطي فيه كيلو الدقيق ‏ مع أربع ملاعق كبيرة من النشا ‏ ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر مع ملعقة كبيرة من بشر قشر برتقالة وقلبي المكونات جيداً ثم بعد ذلك ضيفي مزيج الدقيق إلى مزيج السمن والبيض واستمري في الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تمام التجانس . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بإضافة نصف كوب من عصير البرتقال بالتدريج على الخليط مع الاستمرار في خفق المكونات حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وناعمة ‏ ثم بعد ذلك قومي بوضع عجينة البسكويت في كيس حلواني أو في ماكينة البسكويت وقومي بعد ذلك بتشكيل البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت . الخطوة السادسة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ‏ ثم قومي بإدخال صينية في الفرن المسخن مسبقاً ‏ واتركي البسكويت في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتم النضج ويكتسب اللون الذهبي الفاتح وبعد ذلك قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن بعد تمام النضج ‏ واتركي البسكويت حتى يبرد جيداً ثم بعد ذلك ‏ أصبح البسكويت البرتقال جاهزاً للتقديم . عمر شويل - جدة حضري لأولادك بسكويت العيد بالبرتقال الهش بكل أسراره في المنزل - ثقفني

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