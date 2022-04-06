طريقة عمل البسبوسة بالزباي في البيت مثل الحلواني في البيت وبمكونات مضبوطة

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، خاصة وأن البسبوسة تعتبر واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية يختلف عن أي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، حيث تتميز البسبوسة بقوامها الرملي الدايب جداً، وتتواجد البسبوسة في كل المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والأعياد والمناسبات العائلية، وهي من الحلوى سهلة التحضير ويمكن لكل ربات البيوت إعدادها بنفسها في البيت، وهذا بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة جداً، وهناك أنواع كثيرة للبسبوسة وأبرزها بسبوسة الزبادي التي تعتبر الأكثر شهرة وإقبالاً من الجميع، لأنها تتمتع بطعم خطير وقوام رملي ومكونات غير مكلفة، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

الحلويات بشكل عام من أكثر الأطباق التي يقبل الجميع على تناولها، ومع اقتراب شهر رمضان تبحث الأمهات على أكثر الحلويات التي يحبها كل أفراد العائلة لتقديمها في الشهر، ونجد البسبوسة هي الاختيار الأفضل بالنسبة للجميع، وتختار ربات البيوت البسبوسة بالزبادي لإعدادها في البيت لأنها من أسهل طرق البسبوسة وبطعم خطير جداً.

مكونات البسبوسة بالزبادي

2 كوب سميد ناعم.

كوب لبن زبادي.

نصف كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

فانيليا.

لوز محمص أنصاف.

مكونات شربات البسبوسة بالزبادي

2 كوب سكر+ 2 كوب ماء+ ماء الزهر.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

في البداية نحضر وعاء واسع ونضع فيه السميد، ويضاف له السكر والزبدة وتقلب المكونات جيداً.

نضيف البيكنج بودر واللبن الزبادي، وتعجن المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من الزبدة ورشة من الدقيق، ويفرد فيها البسبوسة مع الضغط عليها.

نقطع البسبوسة لمربعات أو الشكل المرغوب فيه، ونوزع في كل مربع اللوز.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً ونأخذ اللون الذهبي المميز.

في تلك الأثناء نقوم بتجهيز الشربات، من خلال وضع السكر مع الشربات في قدر ويرفع على النار ليغلي، ثم نضع ماء الزهر ويترك الخليط يغلي لدقائق ليكون ثقيل قليلاً، ثم يسكب على البسبوسة وهو ساخن.

الحلويات الشرقية تلقى قبول الكثير من أفراد الأسرة سواء صغار أو كبار وتأتي على رأس تلك الحلويات البسبوسة بالزبادي خاصة وأنها تتمتع بمذاق لذيذ وهذا ما دفع الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت ومكونات البسبوسة بالزبادي وذلك لكي تتمكن من عملها في البيت وتقديمها لجميع أفراد الأسرة.

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تحظى بمحبة جميع أفراد الأسرة خاصة وأنها تتمتع بمذاق رائع ولذيذ ومع حلول شهر رمضان الكريم تحرص الأمهات إلى معرفة طريقة عمل البسبوسه في المنزل لكي تقدمها بعد الفطار لأفراد الأسرة زمن خلال السطور القليلة الماضية يمكن معرفة مكونات البسبوسة وطريقة عمل البسبوسة في المنزل.

البسبوسة بالزبادي من أجمل الحلويات التي تسعى الأمهات إلى معرفة طريقة تحضيرها في رمضان ومكونات البسبوسة بالزبادي ومن خلال السطور القليلة الماضية قدمنا لكم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت بالإضافة إلى مكونات البسبوسة بالزبادي لكي تقوم الأمهات بتحضيرها بطريقة لذيذة تجعل الجميع يسعون إلى تناولها بعد الإفطار في رمضان.