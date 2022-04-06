نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن زي الجاهزة في المقال التالي
تعد تتبيلة الفراخ المشوية من الأطباق المشهورة والمعروفة على نطاق واسع في الوطن العربي، حيث يتم تقديمها دائما على مائدة الطعام في العزائم والمناسبات، وحيث يتم تحضيرها وإعدادها بطرق مختلفة، وكما يتم إعدادها بأشكال متنوعة، وهي تمتاز بمذاقها الطيب وطعمها الخفيف وقوامها اللذيذ، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن
ما زالت الأمهات تحتار في طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم حيث تقوم المطاعم بإعدادها بطريقة مختلفة ومميزة بشكل رائع وفي ذات الوقت تمتع بمذاق شهي ومميز، ويعتبر تناول الدجاج من الوجبات المفيدة لذلك تحاول للأمهات بقدر الإمكان على تحضيرها بشكل مختلف مثل المطاعم وعادةً ما يتم استخدام الكثير من المكونات.
المكونات:
- فراخه كاملة أو مقطعة إلى أربع قطع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.
- ملعقة كبيرة من البصل البودرة.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية قومي بعمل بعض الفتحات في الفراخ ثم بعد ذلك قومي بوضع الفراخ في وعاء مناسب ثم قومي بتتبيلة الفراخ بملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبي الخليط جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة كبيرة من البصل البودرة مع ملعقة كبيرة من الثوم البودرة وقلبي الخليط ثم اسكبي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت مع ربع كوب من الخل الأبيض ثم بعد ذلك يضاف إليهم ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب وملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة من إكليل الجبل ثم ضيفي بعد ذلك ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم فوق الفراخ.
- الخطوة الرابعة قومي بخلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات سوياً ثم بعد ذلك ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة سبع ساعات على الأقل حتى يتشرب الفراخ التتبيلة وبعد ذلك قومي بإخراج الفراخ من التتبيلة وضعيه في صينية مدهونة بالزيت ثم بعد ذلك قومي بإدخالها إلى فرن محمى جيداً لمدة ساعة.
- الخطوة الخامسة قومي بإخراج الفراخ من الفرن وقلبيه على الجهة الأخرى ثم اتركيها في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم بعد ذلك ضعي الفراخ المشوية في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.
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