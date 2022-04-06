طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن زي الجاهزة

تعد تتبيلة الفراخ المشوية من الأطباق المشهورة والمعروفة على نطاق واسع في الوطن العربي، حيث يتم تقديمها دائما على مائدة الطعام في العزائم والمناسبات، وحيث يتم تحضيرها وإعدادها بطرق مختلفة، وكما يتم إعدادها بأشكال متنوعة، وهي تمتاز بمذاقها الطيب وطعمها الخفيف وقوامها اللذيذ، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن

ما زالت الأمهات تحتار في طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم حيث تقوم المطاعم بإعدادها بطريقة مختلفة ومميزة بشكل رائع وفي ذات الوقت تمتع بمذاق شهي ومميز، ويعتبر تناول الدجاج من الوجبات المفيدة لذلك تحاول للأمهات بقدر الإمكان على تحضيرها بشكل مختلف مثل المطاعم وعادةً ما يتم استخدام الكثير من المكونات.

المكونات:

فراخه كاملة أو مقطعة إلى أربع قطع .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت .

ربع كوب من الخل الأبيض .

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب .

ملعقة كبيرة من الزعتر .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل .

ملعقة كبيرة من البصل البودرة .

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة .

ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم .

طريقة التحضير :