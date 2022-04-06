نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الدجاج البانية بتتبيلة شهية ومختلفة مثل المطاعم في المقال التالي

الدجاج البانيه من أكثر الاطعمه التى أصبحت مشهورة فى الفترة الأخيرة حيث أنها سهلة وسريعة ولذيذة ومحببه لدى الجميع الصغير والكبير ولأن ربات البيوت تفضل أن تقوم بعمل التتبيلة الخاصة بها فى المنزل حتى تكون اقتصادية أكثر ومن مصدر موثوق يكثر البحث عن طرق تحضيرها على الانترنت لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لعمل تتبيلة الدجاج البانيه فى المنزل إليكم الطريقة. طريقة عمل الفراخ البانيه فى المنزل مكونات الوصفة: كيلو غرام من صدور الفراخ .

كأس كبير من الزبادى.

كأس كبير من الطحين الابيض المنخول.

كأسان من البقسماط الخشن.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف المطحون.

ملعقة ونصف من الاوريجانو المجفف المطحون.

نصف ملعقة من الكمون “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة من بودرة التوم “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة من الفلفل الحار “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكله.

ملح وفلفل اسود.

كأس ونصف من الزيت. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه صدور الدجاج ومن ثم نضيف إليه الزبادى والكمون والقرفة والثوم والبصل وبقية المكونات ثم نقوم بتقليبه جيداً ثم نقوم بوضعه فى البراد لمدة ساعة من الزمن على الأقل. ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه البيضة ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتقليبهم جميعاً جيداً. وفى وعاء آخر متوسط الحجم نقوم بوضع كأسان من البقسماط الخشن ونضيف إليه أيضاً الملح والفلفل الاسود والريحان والفلفل الحار ثم نضيف البهارات المشكله وباقى الاوريجانو ثم نقوم بالتقليب. ثم نقوم بإخراج صدور الدجاج من البراد ونضعها فى خليط الطحين ثم خليط البيض ثم البقسماط. بعد ذلك نقوم بوضع صدور الفراخ فى الفريزر لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد مرور الوقت نقوم بتحميرها فى زيت مسخن مسبقا ونقوم بإخراجها من الزيت عندما يصبح لونها ذهبي. اسرار عمل الفراخ البانيه فى المنزل: يجب مراعاة المقادير جيداً حتى نحصل على المذاق المطلوب.

يجب علينا أن نضع صدور الفراخ اولا فى الطحين ثم خليط البيض ثم خليط البقسماط حتى نحصل على صدور مقرمشة ولذيذة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدجاج البانية بتتبيلة شهية ومختلفة مثل المطاعم - ثقفني

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