طريقة عمل اللقيمات السعودي بالمكسرات في البيت بكل سهولة

تعد اللقيمات السعودي ‏من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، ‏وتنتشر أيضاً في بأنها من الحلويات التى لا تتطلب وقت ولامجهود في تحضيرها، ‏وحيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، ‏كما يقبل على تناولها الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك، ‏حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها الإنسان في فترة الصيام، حيث أنها أيضاً من الحلويات الغير مكلفة وبسيطة في التحضير، ‏وكما أنها تتميز ‏بطعم لذيذ وشهي ومقرمش أيضاً، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللقيمات السعودي بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل اللقيمات السعودي

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

كوب وربع من الماء الدافئ .

ربع كوب من الحليب .

ربع كوب من مسحوق النشا .

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة .

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون .

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية .

كمية من الزيت للقلي .

أثنين كوب من الشربات البارد .

طريقة التحضير :