نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللقيمات السعودي بالمكسرات في البيت بكل سهولة في المقال التالي
تعد اللقيمات السعودي من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر أيضاً في بأنها من الحلويات التى لا تتطلب وقت ولامجهود في تحضيرها، وحيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، كما يقبل على تناولها الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها الإنسان في فترة الصيام، حيث أنها أيضاً من الحلويات الغير مكلفة وبسيطة في التحضير، وكما أنها تتميز بطعم لذيذ وشهي ومقرمش أيضاً، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللقيمات السعودي بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل اللقيمات السعودي
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الحليب.
- ربع كوب من مسحوق النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.
- كمية من الزيت للقلي.
- أثنين كوب من الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم بعد ذلك قومي ضعي في وعاء الخلاط أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ربع كوب من مسحوق النشا ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ضيفي بعد ذلك ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية مع ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ونقلب المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة إليهم كوب وربع من الماء الدافئ مع ربع كوب من الحليب ثم بعد نقلب المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي نحصل على عجينة متجانسة وليمة وناعمة ثم بعد ذلك قومي بتغطية الإناء ونتركه الإناء لمدة ساعتين حتي يتضاعف حجمها.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم بعد ذلك ضعي بها كمية من الزيت ثم بعد ذلك نضع المقلاة على نار متوسطة حتى تسخن المقلاة جيداً ثم نأخذ بعد ذلك ملعقة صغيرة من العجين ونضعها في الزيت الساخن.
- الخطوة الرابعة قومي بتقلب اللقيمات جيداً حتى نحصل على اللون الذهبي وثم بعد ذلك قومي بإخراج اللقيمات من الزيت ثم بعد ذلك نضع اللقيمات السعودي في الشربات البارد ونخرجها من الشربات ونضعها في طبق للتقديم وبعد ذلك قدميها إلى أسرتك بالهنا والشفا.
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