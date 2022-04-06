طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في البيت على أصولها مثل الحلواني

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الحلويات بشكل عام من الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان المبارك، والتي يعتبرها البعض أمراً ضرورياً لكونها تمنح الجسم الطاقة والحيوية، كما أنه تعوض الجسم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، وهناك الكثير من أصناف الحلويات الرمضانية وعلى رأسها البسبوسة، والتي تتربع على عرش الحلويات الشرقية، والتي اشتهرت منذ سنوات في مصر وبلاد الشام وفلسطين، وتحرص ربات البيوت على إعداد البسبوسة في رمضان بطرقها المختلفة، فهناك الكثير من الوصفات المختلفة للبسبوسة ومن بينها البسبوسة بالقشطة والتي تتمتع بطعم رائع خطير جداً، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة واحدة من وصفات البسبوسة، والتي عرفت في العالم العربي كله، وتتمتع بطعم رائع جداً يجعلها مختلفاً تماماً عن وصفات البسبوسة المعروفة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بنفسك دون الحاجة لشرائها من المحلات، فإذا اتبعتي سيدتيِ الخطوات الصحيحة ستحصلين على صينية بسبوسة بالقشطة ولا أروع من كدا وأحسن من الجاهزة.
مكونات البسبوسة بالقشطة
- 2 كوب سميد.
- كوب قشطة.
- كوب سكر.
- كوب لبن بودر.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ربع كوب جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2 كوب شربات ساخن.
مكونات حشو القشطة:
- ربع كوب لبن.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- كوب قشطة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- فستق مجروش.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
- نحضر وعاء مناسب للعجن، ونضيف فيه السميد والزبدة ونقوم بالدعك الجيد ويترك الخليط جانباً لمدة خمسة دقائق.
- نضيف باقي المكونات الجافة على السميد ونقلبهما جيداً حتى تمتزج المكونات معاً.
- نبدأ في تجهيز الحشو من خلال وضع اللبن في قدر ويرفع على النار، ونضيف له مقدار النشا ونذوبها جيداً مع الفانيليا، ونستمر في التقليب باستمرار على نار متوسطة، وهذا حتى يثقل الخليط ويتماسك قليلاً، ويرفع من على النار ونقلب فيه القشطة ونقلب جيداً.
- نحضر صينية وتدهن بالقليل من الطحينة ونفرد فيها نصف كمية البسبوسة، وبعدها يفرد الحشو برفق بشكل متساوي جداً، ثم نضيف باقي مقدار البسبوسة ونضغط عليها برفق جداً.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهذا لمدة نصف ساعة حتى تتحمر البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى على الفور بالشربات الساخن، ونغطيها قليلاً ثم يرش عليها الفستق المجروش وتقطع وتقدم بألف هنا.
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