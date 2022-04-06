طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في البيت على أصولها مثل الحلواني

الحلويات بشكل عام من الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان المبارك، والتي يعتبرها البعض أمراً ضرورياً لكونها تمنح الجسم الطاقة والحيوية، كما أنه تعوض الجسم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، وهناك الكثير من أصناف الحلويات الرمضانية وعلى رأسها البسبوسة، والتي تتربع على عرش الحلويات الشرقية، والتي اشتهرت منذ سنوات في مصر وبلاد الشام وفلسطين، وتحرص ربات البيوت على إعداد البسبوسة في رمضان بطرقها المختلفة، فهناك الكثير من الوصفات المختلفة للبسبوسة ومن بينها البسبوسة بالقشطة والتي تتمتع بطعم رائع خطير جداً، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

البسبوسة بالقشطة واحدة من وصفات البسبوسة، والتي عرفت في العالم العربي كله، وتتمتع بطعم رائع جداً يجعلها مختلفاً تماماً عن وصفات البسبوسة المعروفة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بنفسك دون الحاجة لشرائها من المحلات، فإذا اتبعتي سيدتيِ الخطوات الصحيحة ستحصلين على صينية بسبوسة بالقشطة ولا أروع من كدا وأحسن من الجاهزة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

2 كوب سميد.

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2 كوب شربات ساخن.

مكونات حشو القشطة:

ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مجروش.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة