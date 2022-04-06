نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة السورية بالطريقة الأصلية وبمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة ناجحة ومرملة ألذ من المحلات في المقال التالي

تعتبر طريقة عمل الهريسة من الاكلات التي لها شعبية كبيرة، حيث أن الهريسة من الاكلات التي يقوم حوالي 50% من المواطنين بالدول الأخرى بعملها، بالإضافة إلى أن مكوناتها سهلة، حيث لا تتطلب الكثير من الوقت، أو الجهد بعملها، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بوضع طريقة عمل الهريسة السورية. مكونات الهريسة السورية كوبان من السكر.

كوب من السميد.

ملعقتان من اللبن البودرة.

كوب ونصف من زيت جوز الهند.

كوب من الماء.

ملعقة من الشربات.

ملعقة من البيكنج باودر طريقة عمل الهريسة السورية يتم وضع السكر مع اللبن مع السميد في وعاء، ويتم وضع الزيت عليها.

بعد ذلك يتم إضافة البيكنج باودر مع الشربات مع الماء.

بالإضافة إلى يتم تجهيز صينية، ويتم دهنها بالزبدة، مع وضع الهريسة بها.

توضع بالفرن لمدة حوالي ساعتين ونصف، ويتم رش الشربات عليها، ويتم الانتظار من أجل أن تبرد، لكي تقطع بشكل سليم. طريقة عمل الهريسة الحلبية ملعقة كبيرة من السكر، مع ملعقتان من الملح الحلبي.

ملعقتان من السمنة.

كوب ونصف من السميد.

كمية كبيرة من الماء الساخن.

ملعقة من البيكنج باودر، مع ملعقة من ماء الزهر.

ملعقتان من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الفستق.

ملعقتان من الشربات. طريقة التحضير نضع السكر مع الماء، مع البيكنج بودر، والسميد، ويتم تقليبهم بشكل جيد.

كما أنه يتم وضع الفستق مع ماء الزهر، والملح.

بالإضافة إلى نحضر صينية، ونضع فيها السمنة، ويتم وضعها في الفرن لمدة حوالي ساعتين.

يتم الإنتظار إلى أن تبرد، ثم بعد ذلك توضع الثلاجة، ويتم إضافة الفستق مع الشربات إليها. طريقة عمل الهريسة بالقشطة ملعقتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

صينية كبيرة.

ملعقة من السمنة.

ملعقة من الملح مع، القرنفل.

ملعقتان من البيكنج باودر. طريقة التحضير نضع السكر مع القشطة، وبقية المكونات في وعاء، ويتم تقليلهم بشكل جيد حتى تتكون عجينة.

تدهن الصينية بالسمنة بواسطة فرشاة مخصصة لذلك، وتوضح العجينة، ويتم رش كمية من الملح عليها، توضح في الفرن لمدة حوالي ساعة ونص.

تقطع الهريسة بشكل جيد، ويتم رش الشربات، مع الفستق من أجل إضافة مذاق أفضل الهريسة

يفضل وضعها في الثلاجة، وذلك من أجل أن تتماسك الهريسة بشكل جيد. عمر شويل - جدة الهريسة السورية بالطريقة الأصلية وبمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة ناجحة ومرملة ألذ من المحلات - ثقفني

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