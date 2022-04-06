صينية بطاطس باللحم والخضار بطريقة سهلة وسريعة وصحية وبمذاق روعة

صينية بطاطس باللحم والخضار ، من الأكلات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها ذات مكانة خاصة عند الجميع، نظرا لاحتوائها على البطاطس والدجاج والخضار المفضل عند الجميع، كما تضفي هذ المكونات على الأكلة المذاق المميز والخاص الذي لا يوصف، وتتميز بفائدتها الصحية وبقيمتها الغذائية العالية أيضا، كما أنها طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وكنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس والاستماع بمذاقها الخاص والمميز مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس باللحم والخضار بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.

مكونات صينية بطاطس باللحم والخضار

تتكون صينية بطاطس باللحم والخضار من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس مقطع مكعبات صغيرة.

750 جم لحم مفروم ناعم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

7 فصوص ثوم مفروم ناعم.

3 حبات فلفل أحمر مفروم ناعم.

12 قرن فلفل أخضر صغير الحجم مفروم ناعم.

3 حبات طماطم متوسط الحجم مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كوب شاي من الزيت النباتي (45 مل).

كوب من الماء الساخن (250 مل).

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كمون مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية بطاطس باللحم والخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية فرن كبيرة، ثم نضع فيها مكعبات البطاطس والبصل المفروم ناعم والطماطم المفروم ناعم والفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم واللحم والثوم المفروم ناعم.

ثم نضيف إليها الزيت النباتي ومعجون الطماطم والماء والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا باليد.

ثم نساوي المكونات في الصينية.

بعد ذلك نحضر ورقة زبدة مبللة، ثم نغطي بها الصينية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 إلى 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نزيل ورقة الزبدة ونتركها حتى يتحمر الوجه قليلا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونقطعها.

ثم نقدم بطاطس باللحم والخضار في طبق التقديم مع الأرز.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيداً، ثم نقطعه مكعبات وسط. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه ناعم جدا. ثم نصفي عصير الطماطم جيدا بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

طريقة عمل الأرز بالشعيرية

المقادير

2 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كوب شعيرية.

3 كوب أرز بسمتي.

ملح حسب الرغبة.

4 أكواب ونصف ماء.

طريقة التحضير

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها السمنة وعندما تذوب نضيف الشعيرية، ثم نقلب باستمرار حتى تصبح لونها ذهبياً. ثم نضيف الأرز ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نضيف الملح والماء المغلي ونقلبهم، ثم نترك الأرز يغلي على نار عالية لمدة دقيقتين. بعد ذلك نخفض النار على أقل درجة، ثم نغطي الحلة ونترك الأرز حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار. ثم نقدم الأرز بالشعيرية مع صينية بطاطس باللحم والخضار. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الثومية

المكونات

ربع كوب من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

٢ فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري).

نصف كوب من الزبادي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الماء والنشا، ثم نقلب جيداً على البارد. ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الخليط يبرد. بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه خليط النشا البارد والزبادي وعصير الليمون وفصوص الثوم والملح والزيت النباتي، ثم نخلط جيدا بالخلاط حتى يتجانس الخليط. ثم نسكب الخليط في وعاء ونضيف إليه البابريكا ونخلط جيدا. ثم نقدم الثومية مع صينية بطاطس باللحم والخضار. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الثومية بالمايونيز

المكونات

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير