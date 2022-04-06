الكنافة والقطايف يعدوا من ملوك أطباق الحلويات الرئيسة التي تتواجد على جميع الرائد في شهر رمضان المبارك، الجميع يعشق تناولهم الكبار قبل الصغار ويظل طوال الثلاثون يوم متواجدين بجميع البيوت بالوطن العربي، يعدوا بأكثر من طريقة مختلفة، منها السادة والمحشية، وفي الأونه الأخيرة أعدت القطايف كصنف حوادق محشية بالجبن أو اللحمة المفرومة.

طريقة عمل الكنافة والقطايف الشهية بخطوات محلات الحلوانى الشهيرة

وكذلك الكنافة أعدت أيضاً بجبن العكاوي، ويرجع تسمية القطايف لهذا الأسم لأن ملمسها يشبه قماش القطيف، ولها نوعان “حمامي وعصافيري”، ويمكن حشوها بأي حشوه تفضليها سواء كانت حلوة أو حادق، أما الكنافة تعني باللغة العربية تعني الصون والرحمة والحفظ، مكونات تحضرها مجرد دقيق وقليل من الملح يعجن بمدار مناسب من الماء حتى تصبح متماسكة، ومع تتطور العصر أصبحت كنافه آلي تضع العجينة في الماكينة المسئولة عن تجهيزها، وتوجد كنافة بلدي ومازال بعض المناطق الشعبية تداوم على صنعها حيث يتم بناء جدار بالطوب اللبني ويتم وضع صينيه دائريه صاج، ويطلق عليه ” حجر زهر” ويحضر قمع صاج أيضاً مثقوب من الأسفل عده فتحات ليسهل عليه رشها على الصاج، ويرش بحركات دائريه متتالية سريعة وتترك لبضعة دقائق حتى تجف ثم يتم لم الكنافة، ومن خلال مطبخ ثقفني سوف نقدم لكم أسهل الطرق التي يتم صنعها بالمنزل بطريقة المحلات المشهورة

طريقة عمل الكنافة المحشية

المكونات

نصف كيلو كنافة.

مكسرات حسب رغبتك.

نصف كوب سكر ناعم.

طريقة التحضير

نضع الكنافة ليلة كاملة بالفريزر.

ثمه نضعها في وعاء عميق ونضيف السكر البودر.

نقلبهم جيداً ببطن الأيدي حتى يتتغلف حبات الكنافه بالسكر.

نصب بالتدريج السمن مع التقليب المستمر، ونستمر بعجنها حتى تمتص السمن.

ندهن صينية مناسبة بالسمن، ثم نصب نصف الكمية وتسويها ببطن الأيد.

نوزع المكسرات من الأطراف حتى الداخل، ثم نضع الجزء الأخر المتبقي من الكنافة ونساويها.

نضعها في فرن لمدة نصف ساعه حتى تحمر من جميع الجوانب، يصب الشربات بارد.

نتركها ترتاح قليلاً ثم نقسمها بالشكل المحبب لديكم وتغرق في أطباق التقديم وتزين بالمكسرات.

طريقة عمل القطايف

المكونات

نصف كيلو قطايف عصافيري.

المكسرات للحشوة والتزين حسب رغبتك

جوز هند ناعم.

زبيب.

فول سوداني مجروش.

عين جمل مجروش.

بندق مطحون.

فستق مطحون للحشوة والتزين.

مكونات الشربات

كوبان ونصف من السكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة كبيرة.

ذرة فانيليا أو ماء ورد.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير