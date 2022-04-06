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كيراتين سحري لتنعيم الشعر المجعد والخشن وفرده ناعم كالحرير بمكون واحد، تهتم كل النساء بشعرها ويبحثون عن أفضل الطرق لجعل الشعر ناعم وصحي ورطب كما يفضلون اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، بعيداً عن استخدام المواد الكيماوية التي تتسبب في حدوث الكثير من الأضرار للشعر ومن أهم الوصفات وصفة النشا والأرز حيث تمتلك النشا الكثير من الفوائد للشعر ، حيث تعمل تطويل الشعر وترطيبه وتعالج التقصف والكثير من الفوائد الأخرى، وقد يكون صعباً جداً أن يتم تغيير بنية الشعر وتقويتها ولكن هذا الأمر ليس مستحيل عندما يتم اتباع بعض الوصفات الطبيعية والانتظام عليها في هذه الوصفات سوف تحسن من مظهر الشعر وتقويه، و تزيد من كثافة الشعر أيضاً.
كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر مثل الحرير بمكون من المنزل
تبحث العديد من الفتيات عن حلول سريعة للحصول علي شعر ناعم خالي من التجعد والخشونة.
ولكن يعد تنعيم الشعر مكلف للغاية خاصةً عند القيام بعمل كيراتين أو بروتين صناعي.
ولهذا سوف نتناول سوياً طريقة عمل كيراتين سحري لتنعيم الشعر وفرده بمكون طبيعي.
فوائد النشا للشعر
- تعمل النشا على تحسين نمو الشعر حيث تقلل من التساقط وتزيد من النمو لأنها تحتوي على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات.
- تقلل النشا من انقسام نهايات الشعر وتقضي على التلف لأنها تمتلك نسبة كبيرة من البروتين.
- تساعد النشا على زيادة حجم الشعرة وذلك من خلال أن يتم شطف الشعر بماء الأرز والنشا بعد غسله بالشامبو.
كيراتين النشا والأرز لتنعيم وفرد الشعر
من المعروف أن النشا مكون فعال في فرد الشعر وعلاج الشعر المجعد والخشن سريعاً.
ولكي نتمكن من القيام بعمل الكيراتين يجب اتباع الخطوات الآتية وهي
- نحتاج نص كوب من الأرز ونصف كوب من النشا وثلاث ملاعق من زيت الزيتون
- نقوم بنقع الأرز في الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.
- ثم يمزج الأرز مع النشا وقليل من زيت الزيتون.
- نقوم بفرد الشعر ونضع الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف بصورة كاملة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بشطف الشعر.
- نكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل.
فوائد النشا بوجه عام
- تعمل النشا على شد البشرة كما أنها تستطيع أن تعالج وتحمل البشرة من آثار التجاعيد التي تظهر حول العالم.
- كما يعالج إنشاء الكثير من مشكلات البشرة وخاصة مشكلات البشرة الدهنية،
- حيث يعاني الكثير من أصحاب البشرة الدهنية بمشكلات تحدث على الوجه.
- يحافظ النشا على البشرة من أي مؤثر خارجي مثل حرارة الشمس.
- يعمل النشا أيضآ على معالجة حب الشباب كما يعمل على تقليل المسامات المفتوحة في البشرة.
- يعمل ماء الورد على تبييض البشرة والحفاظ على أنسجتها من التعرض للأتربة والشمس.
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