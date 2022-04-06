نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكباب بجميع الطرق الجديدة الصحية 100% لازم تجريبها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكباب بالعديد من الطرق التي يقدمها المطبخ العربي المشاعر بعمل المشويات، حيث يعتبر الكباب من الأكلات المحببة لدي الملايين، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة عمل الكباب المشوي وطريقة عمل كباب الدجاج وطريقة عمل كباب الحلة بالمقادير المطلوبة والخطوات.

طريقة عمل الكباب المشوي

قبل أن يتم إعداد الكباب المشوي يجب الحصول علي المقادير اللازمة لعملة.



المقادير المطلوبة:

فلفل ألوان.

لحم مفروم.

بصل.

بقدونس وكزبرة.

طماطم.

بهارات الكباب تتكون من جوزة الطيب، زعتر، ملح وفلفل، زنجبيل، بهارات لحم، قرفة، كمون.

طريقة العمل:

أولا يجب فرم اللحمة مع البقدونس والكزبرة والبصل والتوابل والملح والفلفل. نقوم بوضع اللحمة في وعاء بعد الفرم ويتم التقليب والتشكيل على أعواد خشبية كما نستعملها في عمل الشيش طاووق، وإليكم رابط طريقة عمل الكنافة. يتم وضعها علي الشواية بعد وضع نقطة زيت ويتم تقطيع الطماطم والفلفل الألوان والبصل لنعطي نكهة رائعة ومميزة للكباب، ثم نضع أعواد الكباب حتي التطيب والنضج ثم تقدم في طبق التقديم مع السلطة والطحينة والعيش والبابا غنوج والمخلل بالهنإ والصحة، طريقة عمل الكفتة المشوية.

طريقة عمل كباب الدجاج

1. المقادير المطلوبة:



زيت طعام.

ثوم مهروس.

صدور دجاج مكعبات خالي من العظم.

بقدونس.

ريحان.

بصل.

عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

كمون.

زنجبيل.

قرفة.

2. طريقة التحضير والعمل

نقوم بفرم الدجاج في الخلاط حتي يكون ناعم.

إضافة البقدونس والكزبرة الخضراء مع الفلفل الأخضر والبصل ويتم ضربهم مع الدجاج.

وضع الدجاج المفروم في وعاء كبيرة ونضيف ألية التوابل والملح والفلفل وعصير الليمون ليتم عجن الدجاج.

نقوم بتشكيل الدجاج على أعواد خشبية رفيعة ويتم شويها علي الشواية أو علي نار البوتاجاز.

يتم بعدها تقديمه في طبق التقديم بكل عافية وهنا، وإليكم طريقة الكبسة بالدجاج.

طريقة عمل كباب الحلة

يتم إعداد كباب الحلة باللحمة في المنزل اكثر من رائع في وجود المقادير اللازمة لعملة.



1. المقادير اللازمة:

بقدونس للتزين.

واحد كيلوغرام لحمة مقطع.

سمن.

بهارات لحمه.

أربع بصلات مفرومة.

ثلاث معالق خل ابيض.

فلفل وملح حسب الرغبة.

معلقة ثوم مفروم.

2. خطوات التحضير والعمل

أولا القيام بغسل قطع اللحمة، ووضعها علي جانب. علي النار يتم وضع قدر وفيه السمن لتسخين. يتم وضع قطع اللحم في السمن علي النار، ويتم التقليب حتى تحمر وتتشوح. علينا بإضافة البصل والثوم والخل، وتقليبهم. القيام بتتبيل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، مع التقليب الجيد. نقوم بترك النار هادئة لمدة ساعة حتي النضج والتطيب. يلزم الحرص علي إضافة نصف كوب ماء من وقت للأخر حتى لا يتم الاحتراق. نجهز الطبق ويتم الوضع فيه بعد التطيب، وتزين بالبقدونس المفروم حتي نقوم بتقديمه بالهنا والعافية، وإليكم طريقة عمل الكنافة والقطايف.

تنبيه هام: اكتب رأيك في التعليقات أسفل هذا المقال طريقة عمل الكباب بجميع الطرق الجديدة الصحية 100% لازم تجريبها.